بعد انتكاسات.. اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ إتش3 إلى الفضاء

نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد إتش3 اليوم السبت لتعيد برنامجها الفضائي إلى المسار الصحيح بعد انتكاسات متعددة منها فشل محاولة إطلاق صاروخ العام الماضي. وفق وكالة رويترز.

ويمثل الإطلاق أيضا النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) بعد أن حققت مركبة (سليم) هبوطا “دقيقا” على سطح القمر الشهر الماضي.

وتسعى اليابان، وهي لاعب صغير نسبيا في مجال الفضاء من حيث عدد عمليات الإطلاق، إلى تنشيط برنامجها من خلال شراكتها مع حليفتها الولايات المتحدة لمواجهة الصين.

وقالت وكالة الفضاء في بث مباشر من مركز تانيجاشيما الفضائي إن الصاروخ إتش3 انطلق بنجاح الساعة 0922 صباحا بتوقيت طوكيو (0022 بتوقيت جرينتش) وكان “في المسار الصحيح” مع عمل محركاته بشكل صحيح.

ثم أعلنت الوكالة أن الصاروخ نجح في إطلاق حمولته بالكامل المؤلفة من اثنين من الأقمار الصناعية متناهية الصغر ونموذج لقمر صناعي.

وسيحل إتش3 محل إتش-آي.آي.إيه الذي بلغ عمره عقدين.

إتش3 يبلغ طوله 63 مترا وصُمم لنقل حمولة وزنها 6.5 طن إلى الفضاء وتقليل تكلفة كل عملية إطلاق إلى ما يصل إلى خمسة مليارات ين (33 مليون دولار)، أي نصف التكلفة التي يتطلبها الإطلاق بصاروخ إتش-آي.آي.إيه.

وتخطط الحكومة لإطلاق نحو 20 قمرا صناعيا ومسبارا بصواريخ إتش3 بحلول عام 2030.

وزاد الطلب على إطلاق الأقمار الصناعية بشكل كبير مع ظهور صواريخ يمكن إعادة استخدامها مثل فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس للأغراض التجارية بتكلفة معقولة، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ الجديدة التي يجري اختبارها هذا العام.

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