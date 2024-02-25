بـ 5 خطوات فقط يمكنك حذف حسابك على يوتيوب.. تعرف إليها

هل ترغب في الخروج من عالم YouTube؟ إذا كنت تريد حذف حسابك على YouTube، فكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى صفحة YouTube Studio، والانتقال إلى الإعدادات المتقدمة، واتباع القسم الذي سيرشدك إلى حذف حسابك نهائيًا.

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن هذه الخطوات، أو تريد القيام بذلك على نظام أساسي غير جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

لاحظ أن الخطوات التالية ستؤدي إلى حذف قناتك على YouTube، وليس حساب Google المرتبط بها.

باستخدام سطح المكتب

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى YouTube Studio باستخدام حساب القناة التي تريد حذفها، و اختر الإعدادات من الجانب الأيسر من الشاشة.

الخطوة 2: في الشاشة التالية، اختر القناة ثم حدد علامة التبويب الإعدادات المتقدمة.

الخطوة 3: ضمن الإعدادات المتقدمة، قم بالتمرير لأسفل حتى ترى خيار إزالة محتوى YouTube، اضغط على هذا الخيار، وسيؤدي هذا إلى فتح علامة تبويب أخرى، وسيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك مرة أخرى، والمضي قدما والقيام بذلك.

الخطوة 4: اضغط فوق الخيار المسمى أريد حذف المحتوى الخاص بي نهائيًا ، وسيؤدي تحديد هذا الخيار إلى توسيعه إلى شرحين قصيرين لما يعنيه هذا القرار فعليًا، مع وجود مربعات اختيار بجوار كل قسم شرح.

اقرأ هذه التوضيحات، وإذا كنت لا تزال ترغب في حذف المحتوى الخاص بك، فحدد خانتي الاختيار.

الخطوة 5: إذا كنت متأكدًا تمامًا من رغبتك في حذف قناتك على YouTube، فاستمر واضغط على الزر الأزرق حذف المحتوى الخاص بي.