تحديث جديد لـ"ويندوز 11" يستثمر الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة مايكروسوفت استعدادها لتحديث جديد لنظام التشغيل الخاص بها، مع أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستسمح لها بالبدء في تحقيق الدخل من ميزة Copilot لنظام التشغيل ويندوز 11 بسرعة أكبر.

وتستمر أداة التحكم بالذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت بإظهار المزيد من التقدم، إذ إن أحدث التطورات التي يتم طرحها عبر Windows Update عبارة عن مجموعة من التغييرات على Copilot في نظام التشغيل ويندوز 11، وهي الأداة المستندة إلى ChatGPT والتي تحصل على مفتاح مخصص خاص بها على لوحات المفاتيح لأجهزة الكمبيوتر الجديدة التي تعمل بنظام ويندوز، والتي ستتم صناعتها هذا العام.

وأشارت مايكروسوفت أن برنامج Copilot لنظام التشغيل ويندوز، لا يزال قيد المعاينة وهو متاح فقط في أسواق محددة.

وللسنة الثالثة على التوالي، أطلقت شركة مايكروسوفت مجموعة من تحديثات نظام التشغيل 11 Windows الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتتضمن هذه التحديثات مجموعة تعديلات لهذا العام، من بينها ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي أصبحت إلزامية الآن، ولكن أيضًا بعض التغييرات التي تشمل تكاملاً أفضل لهواتف أندرويد، فضلاً عن ترقيات في الوصول إلى الهاتف، وغيرها.

وتتضمن تعديلات الذكاء الاصطناعي في الغالب ترقيات لبرنامج Copilot، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي لا يزال قيد المعاينة والذي وصل إلى شريط مهام ويندوز العام الماضي.

وبدأ بالفعل دعم Copilot للمكونات الإضافية التابعة لأطراف ثالثة المختصة في الدرجة الأولى بالتسوق والسفر، بالإضافة إلى “قائمة متزايدة” من الخدمات الأخرى غير المحددة.

ويمكن لـ Copilot أيضًا عرض وتغيير مجموعة من إعدادات ويندوز الأخرى، مثل تبديل موفر البطارية، وتشغيل معظم أدوات الوصول المضمنة في نظام التشغيل، وعرض معلومات حول الشبكة ومساحة التخزين المتوفرة، علماً أن جميع هذه الوظائف ستكون متاحة بدءًا من أواخر شهر آذار.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام إلى حد ما هو أن مايكروسوفت قامت أيضًا بتحسين إمكانات تحرير الصور في نظام التشغيل ويندوز، بإضافة ميزة “المسح التوليدي” إلى تطبيق الصور والتي يمكن استخدامها لملء الصورة بعد إزالة جزء منها. كما سيحصل محرر الفيديو Clipchamp أيضًا على ميزة إزالة الصمت.

وتسمح هذه التعديلات لشركة مايكروسوفت بتحقيق الدخل من نشاط عملاء ويندوز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة عن طريق الحصول على جزء من أرباح التطبيقات الشريكة.

أما عن الميزات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإذا قمت بإقران هاتف أندرويد بجهاز الكمبيوتر الخاص بك في تطبيق “Your Phone”، ستتمكن قريبًا بحسب مايكروسوفت من استخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب أثناء مكالمات الفيديو.

ويعكس هذا ميزة مماثلة في “ماك”، أضافتها شركة أبل إلى نظام التشغيل macOS قبل عامين. وعلى الرغم من أن معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصية هذه الأيام تُباع مزودة بكاميرات ويب، إلا أن الكاميرا الموجودة على أي هاتف أندرويد حديث ستكون بمثابة ترقية مرئية.

وفي السياق عينه، حصلت ميزة تنظيم النوافذ Windows snapping على بعض الاقتراحات الذكية التي تقول مايكروسوفت إنها ستساعدك على تنظيم التطبيقات المفتوحة بسرعة بناءً على كيفية استخدامها، كما حصلت ميزة عرض الأدوات على فئات فرعية جديدة تتيح لك التبديل بسهولة بين لوحات الأدوات.

وعلى صعيد إمكانية الوصول، فالتغيير الأكثر أهمية هو دعم اختصارات الصوت، والتي تسمح لك بإنشاء أوامر صوتية مخصصة لأداء مهام محددة أو محاكاة إدخال لوحة المفاتيح والماوس. ستعمل الأوامر الصوتية أيضًا عبر شاشات متعددة.