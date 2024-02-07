تعرف على أبرز ميزات "ويندوز 12" المتوقع صدوره خلال 2024

توقعت تقارير تقنية أن تُصدر شركة “مايكروسوفت” نظام التشغيل “ويندوز12” في النصف الثاني من العام الجاري، وتحديدًا في أيلول/سبتمبر المُقبل، رغم أن الشركة متعددة الجنسيات لم تعلن رسميًا عن الأمر.

أبرز التحديثات

تتحدث بعض التسريبات أن “ويندوز 12” سيشمل المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي، بحيث يعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في كل جزء منه، بدلاً من مجرد وجود شريط جانبي لـ”Copilot”، إذ سيكون قادرًا على العثور على مستندات المستخدم وملفاته، إضافة إلى إمكانية إنشاء جدول زمني خاص بالمستخدم.

وتتضمن ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى إمكانية “الدقة الفائقة” لتحسين جودة مقاطع الفيديو والألعاب على جهاز الكمبيوتر، كما سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تأثير المنظر لصور المستخدم عند اتخاذها خلفية لسطح المكتب.

ويتوقع أن تشتمل التحديثات أيضًا على واجهة مستخدم جديدة، لا سيما أن “مايكروسوفت” عرضت عن غير قصد مفهومًا لـ”ويندوز 12″، يُظهر تغييرات مثيرة للاهتمام، بما في ذلك شريط المهام العائم وبعض أيقونات النظام، التي يتم عرضها الآن في الجزء العلوي من الشاشة، مثل مؤشرات واي فاي والبطارية، إلى جانب أداة الطقس.

وتتضمن التغييرات الأخرى شاشة قفل جديدة، وواجهة مستخدم لتسجيل الدخول مُحسّنة بشكل أكبر للأجهزة التي تعمل باللمس، ومركز إشعارات جديدًا يمكنه جمع الإشعارات بحسب جهة الاتصال، وليس فقط وفق التطبيق.

ومن المتوقع أيضًا أن يتمكن المستخدم من تثبيت الأدوات على سطح المكتب بدلاً من الاضطرار إلى استخدام لوحة الأدوات المخصصة، لا سيما أنه تم الإبلاغ مؤخرًا أن القائمة “Start” ستشهد بعض التغييرات.

كفاءة الطاقة

يركز “ويندوز 12” على ميزات جديدة لكفاءة الطاقة، إذ سيحتوي، وفقًا للتقارير، على بعض التحسينات في توفير الطاقة، التي يمكنها إطالة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى ميزة تتيح ضبط الكمبيوتر ليشحن البطارية عندما يتم استخدام شبكة الطاقة المتجددة، ما يقلل من انبعاثات الكربون.