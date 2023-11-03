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تيك توك ينفي ترويج المحتوى الداعم لفلسطين

منذ 29 ثانية
شعار تطبيق تيك توك

شعار تطبيق تيك توك (رويترز)

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ذكر تطبيق المقاطع المصورة القصيرة (تيك توك)، الخميس أن وسما يعبر عن الدعم لإسرائيل في حربها على حركة حماس الفلسطينية حاز مشاهدات أكثر من وسم مؤيد لفلسطين، مفندة بذلك اتهامات بأنها تروج المحتوى الداعم لفلسطين.

وذكرت تيك توك في تدوينة أن المشاهدات الأمريكية للوسم “ادعم إسرائيل” بلغت 46 مليونا بين السابع و31 أكتوبر تشرين الأول مقارنة مع 29 مليونا للوسم “ادعم فلسطين” في الفترة نفسها.

وأضافت الشركة “على مدى الأيام القليلة الماضية، كان ثمة تحليل غير صحيح لبيانات وسوم تيك توك حول الصراع، ما تسبب في إشارة بعض المعلقين خطأ إلى أن تيك توك يروج المحتوى المؤيد لفلسطين على حساب المؤيد لإسرائيل للمستخدمين في الولايات المتحدة”.

وقتل مسلحو حماس 1400 شخص في إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأدى القصف الإسرائيلي الذي تلا الهجوم إلى مقتل أكثر من تسعة آلاف فلسطيني، بحسب السلطات في غزة.

وقال تيك توك إنه حذف أكثر من 925 ألف مقطع مصور في المنطقة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول لانتهاكها السياسات المتعلقة بالعنف والمعلومات المضللة.

وذكر أيضا التطبيق المملوك لشركة التكنولوجيا الصينية (بايت دانس) أنه حذف 24 مليون حساب مزيف.

وذكرت رويترز في تقارير سابقة أن مزاعم زائفة عن الصراع انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بينها إكس وفيسبوك وتيك توك.

    المصدر :
  • رويترز

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