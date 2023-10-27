خبير اقتصادي: بيتكوين قد تصل إلى هذا المستوى خلال الربع الأخير من 2023

رأى الخبير الاقتصادي ورئيس القسم المالي في Bybit، ديفيد لو، بأنه من المتوقع أن يرتفع سعر عملة بيتكوين إلى مستوى 40 ألف دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفقاً لما نقله موقه “arabictrader”.

وتابع ديفيد لو بأن هناك بعض العوامل الرئيسية التي تدفع أسعار عملة بيتكوين الرقمية للارتفاع وعلى رأسها حالة الضجيج المحيطة بأخبار صناديق الاستثمار المتداولة في عملة بيتكوين BTC ودمج المتداولين، مضيفا بأن عملة البيتكوين وسوق العملات الرقمية بشكل عام يعودان إلى بيئة تجارية أكثر تقلبا وطبيعية، وبخاصة بعد زيادة مخاوف ارتفاع مستويات التضخم وزيادة التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.

وأشار رئيس القسم المالي في Bybit إلى أن مستوى 31000 دولار يعمل الآن كمستوى دعم جديد لعملة بيتكوين الرقمية، ومن ثم فإن الهدف التالي لعملة بيتكوين هو 36000 دولار، مع وجود 40000 دولار في الأفق نظرا للتقلبات المتزايدة التي تشهدها أسواق العملات الرقمية في الوقت الراهن.

وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال الشهير روبرت كيوساكي، وهو المؤلف لكتاب Rich Dad Poor Dad الأكثر مبيعا، يعتقد بأن الهدف التالي لعملة البيتكوين الرقمية هو 135000 دولار، بعد أن قفزت بيتكوين إلى 30000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجلت العملة الرقمية أعلى مستوياتها منذ يوليو. وفي تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقا، أعرب كيوساكي عن تفاؤله بشأن الذهب والفضة و البيتكوين ، مشيرا إلى أن الذهب كان على وشك اختراق مستوى 2100 دولار، مع توقعات إيجابية بأن يستمر صعود أسعار الذهب.