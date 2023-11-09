خبير اقتصادي يزف خبراً ساراً لمستثمري بيتكوين.. ستصل لهذه القيمة بحلول 2025!

حققت قائدة العملات الرقمية والأعلى من ناحية العملة السوقية “بيتكوين”، أرباحاً متسارعة مقتربة من كسر حاجز الـ 37 ألف دولار بعدما صعدت بأكثر من 4٪ أعلى مستوى 36 ألف دولار خلال 24 ساعة الماضية.

جوريان تيمر، مدير الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة “Fidelity Investments” شارك توقعاته لعملة الييتكوين (BTC)، بأنها قد ترتفع إلى ما يزيد عن 96,210 دولارا أمريكيا بحلول عام 2025، وفقاً لما نقله موقع “investing”.

وقد تمت مشاركة هذا التوقع مع متابعيه البالغ عددهم 173 ألفًا على منصة التواصل الاجتماعي X اليوم.

ويعتمد تحليل تيمر على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك أسعار الفائدة الحقيقية، والتضخم، وأنماط التبني العالمية، ومسار منحنى اعتماد الإنترنت. ووفقًا لتيمر، يمكن أن يؤثر هذا التفاعل المعقد للعوامل بشكل كبير على تقييم بيتكوين المستقبلي.

وحاليا، يتم تداول عملة البيتكوين بسعر 36,980 دولارا.

وفي ظل هذه الظروف، يتوقع تيمر أنه من المحتمل أن يرتفع البيتكوين إلى 96,210 دولارًا، أي زيادة كبيرة بنسبة 175%.

كما تعكس هذه التوقعات التأثير المحتمل للظروف الاقتصادية المتغيرة على مسار سعر البيتكوين.

ووفقًا لنموذج تيمر، فإن ميل منحنى اعتماد الإنترنت ومسار الأسعار الحقيقية يخلقان نطاق قيمة عادلة لبيتكوين.

وارتفعت العملات الرقمية الصغيرة الأخرى، بما فيها إيثريوم بما يصل إلى 2.5٪، بينما كسبت سولانا ما يقرب من 1.7٪ من قيمتها.