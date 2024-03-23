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دولة أوروبية تعلق استخدام تيليغرام مؤقتا!

منذ 3 ساعات
شعار تطبيق تيليغرام

شعار تطبيق تيليغرام

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قال مصدر بالمحكمة العليا في إسبانيا إن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة تيليغرام في البلاد بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنها تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.

وسيتم تعليق استخدام تيليغرام في إسبانيا مؤقتا اعتبارا من يوم الاثنين بعد طلب من شركات إعلام تشمل أتريسميديا وإي.جي.إي.دي.إيه وميدياست وتيليفونيكا.

ووافق القاضي سانتياجو بيدراز على حظر خدمات تيليغرام في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات. وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات تيليغرام.

ولم ترد شركة تيليغرام حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يرد المتحدث باسم المحكمة العليا على طلب للتعليق.

وتيليغرام هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في إسبانيا وفقا لهيئة مراقبة المنافسة. ويستخدمه ما يقرب من 19 بالمئة من الإسبان وفقا لاستطلاع أجرته الهيئة.

وتقول الشركة إنه في عام 2023 كان لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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