دول غربية قلقة.. إيران تطلق قمرا اصطناعيا من روسيا

أعلنت إيران، اليوم الخميس، أنها أطلقت من روسيا قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد والتصوير إلى المدار، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني مباشرة عملية إطلاق القمر “بارس 1” من منصة “سويوز 2” الروسية.

وأطلق القمر الاصطناعي من “قاعدة فستوتشيني الروسية” على بعد حوالي 8 آلاف كيلومتر شرق موسكو، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور، أن القمر الاصطناعي “صنع داخل البلاد بالكامل على يد المتخصصين وبالتعاون مع الشركات المعرفية في معهد بحوث الفضاء الإيراني”، وفق ما نقلت عنه “إرنا”.

ولفت زراع بور إلى أن إيران نفّذت خلال العامين الماضيين والشهر الماضي “12 عملية إطلاق للأقمار الاصطناعية” وهو عدد يتجاوز عمليات الإطلاق التي تمّت على مدى عقد من 2011 حتى يونيو 2021، على حد قوله.

وأعلنت إيران في يناير أنها أطلقت ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار بشكل متزامن بعد حوالى أسبوع على إطلاق الحرس الثوري قمرا صناعيا للأبحاث.

تحذير غربي

وحذّرت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة إيران مرارا من هذا النوع من العمليات، مشيرة إلى أنها قد توظّف التكنولوجيا ذاتها لإطلاق صواريخ بالستية بما فيها تلك المصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

وشددت إيران بدورها على أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وبأن عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية والصواريخ هي لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة.

وفي أغسطس 2022، أطلقت روسيا قمر “خيام” الاصطناعي الإيراني للاستشعار عن بعد إلى المدار من كازاخستان في ظل الجدل بشأن إمكانية استخدامه من قبل موسكو لتعزيز مراقبتها الأهداف العسكرية في حرب مع أوكرانيا.

وسعت موسكو لتعزيز تحالفاتها مع دول أخرى منبوذة من الغرب مثل إيران التي اتُّهمت بتزويد موسكو بمسيّرات قتالية من أجل هجومها في أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة هذا الشهر بأنها ستفرض قريبا عقوبات جديدة على إيران على خلفية دعمها الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وهو اتهام تنفه طهران.