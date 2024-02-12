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رئيس جي42 التنفيذي.. تبرأ من الصين وانحاز لأمريكا

منذ 33 دقيقة
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صرح الرئيس التنفيذي لشركة جي42 القابضة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بينغ شياو، التي مقرها الإمارات اليوم الاثنين إن قرار قطع العلاقات مع شركات صينية لم يكن سهلا.

وترغب الشركة في مواصلة التعاون مع شركات أمريكية في إطار جهودها للبقاء في طليعة الشركات العاملة مجال الذكاء الاصطناعي، لكن أحد النواب الأمريكيين أثار مخاوف بشأن الروابط التجارية بين الشركة الإماراتية وشركات صينية مرتبطة بالدولة.

وقال بينغ خلال حديثه بإحدى جلسات القمة العالمية للحكومات في دبي “لم يكن الأمر سهلا”.

وأضاف أن جي42 تقبلت القيود المفروضة عليها من أجل العمل مع شركات أمريكية، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة يمكن استخدامها “بالنفع والضرر على حد سواء” وحاجة الحكومات إلى تبني إجراءات حماية فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا.

    المصدر :
  • رويترز

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