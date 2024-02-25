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روستيخ الروسية تطوّر أطرافاً اصطناعية بمواصفات خاصة للأطفال

منذ 6 دقائق
أطراف اصطناعية بمواصفات خاصة للأطفال

أطراف اصطناعية بمواصفات خاصة للأطفال

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أعلنت مؤسسة “روستيخ” الروسية، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، عن تطوير أطراف اصطناعية بمواصفات خاصة للأطفال.

وجاء في منشور للمؤسسة :”تمكن الخبراء في جمعية Metallist التابعة لمؤسستنا من تطوير ذراع اصطناعية مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 7 سنوات، وبفضل استخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد حصلنا على منتج ليس له نظائر في السوق المحلية”.

وأشارت المؤسسة إلى أن الطرف الاصطناعي الجديد مخصص للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في الذراع أو الأطفال الذين تعرضوا لبتر في الذراع، وأن استخدام الطفل لهذا الطرف الاصطناعي يسمح له بالحفاظ على تناغم عمل عضلاته، والتكيّف مع أطراف اصطناعية أخرى في المستقبل.

وحول الموضوع قال مدير جمعية Metallist إدوارد يانوشينكو:”صنع الخبراء هذا الطرف الاصطناعي ليراعي جميع معايير الأطراف الاصطناعية الحديثة المخصصة للأطفال، وبذلك حصلنا على نموذج مريح يزن 88 غ فقط، طوله 102 ملم، وعرضه 35 ملم، ونأمل أن يكون مفيدا بشكل كبير، لقد طورناه من مواد محلية الصنع بالكامل، ويدخل في تركيبه مادة البولي أميد، والبولي يوريثين الحراري، والألمنيوم والفولا.. تكنولوجيا تصنيع المعادن الحديثة مكنتنا من تصنيع منتج متين وخفيف الوزن، ويمكن استخدامه في الماء بفضل الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدم فيه”.

    المصدر :
  • وكالات

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