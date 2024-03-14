سبايس إكس: فقدان "ستار شيب" الصاروخ الأقوى في العالم

أعلنت شركة سبيس إكس إن صاروخ “ستارشيب”، المصمم لنقل رواد فضاء إلى القمر وغيره، أكمل رحلة تجريبية كاملة تقريبا في ثالث محاولاته اليوم الخميس وقطع مسافة أكبر من ذي قبل، لكنه تفكك عند عودته إلى الأرض.

وخلال بث الرحلة عبر الإنترنت، قال معلقو سبيس إكس إن مركز التحكم في المهمة فقد الاتصال بستارشيب من نظامين يعملان بالقمر الصناعي في الوقت نفسه في أثناء عودة المركبة إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة فرط صوتية.

وكانت المركبة في تلك المرحلة تقترب من سقوط مزمع في المحيط الهندي، بعد نحو ساعة من الإطلاق من جنوب ولاية تكساس.

وانقطع الاتصال بستارشيب بعد لحظات بعدما أظهر مقطع فيديو مباشر من كاميرا مثبتة على المركبة صورا عالية الدقة للمركبة الفضية وهي تهبط في اتجاه الأرض ويحيط بها بريق أحمر نتيجة لحرارة الاحتكاك الناجم عن دخول الغلاف الجوي.

وبعد دقائق، أكدت سبيس إكس أن مركبة الفضاء “فُقدت”، ما يعني أنها احترقت أو تفككت، خلال الضغط المتولد من دخول الغلاف الجوي.