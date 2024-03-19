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"سبيس إكس" تخطط لبيع وصلات اتصال الليزر بالأقمار الصناعية تجارياً

منذ 4 دقائق
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قالت رئيسة شركة “سبيس إكس”، جوين شوتويل في مؤتمر اليوم الثلاثاء: “إن الشركة بدأت بيع وصلات اتصال الليزر بالأقمار الصناعية، والتي تستخدم للاتصالات السريعة في الفضاء، لشركات أقمار صناعية أخرى”.

تستخدم الآلاف من أقمار ستارلينك الصناعية التي نشرتها شركة سبيس إكس في مدار أرضي وصلات اتصال الليزر بين الأقمار الصناعية لتمرير البيانات فيما بينها في الفضاء بسرعة الضوء، مما يسمح للشبكة بتقديم تغطية إنترنت أوسع حول العالم مع عدد أقل من المحطات الأرضية.

وقالت شوتويل، في أثناء حديثها أمام لجنة في مؤتمر ساتالايت شو في واشنطن، إن الشركة باعتبارها مورّدا ستبيع هذه التكنولوجيا لشركات أخرى.

وأضافت شوتويل “سنبدأ ذلك… مع مهمة بولاريس دون الجديدة التي ستعود إلى الأرض هذا الصيف على متن المكوك الفضائي دراجون”، في إشارة إلى رحلة فضائية خاصة قادمة مع المكوك التابع للشركة.

    المصدر :
  • رويترز

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