سهم تسلا يقفز بعد رفع سعر سيارتها موديل واي في أمريكا وأوروبا

قفز سهم شركة تسلا بما يقرب من سبعة بالمئة (الاثنين 18-3-2024) بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن زيادات في أسعار سيارتها الكهربائية موديل واي في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

كانت تسلا أعلنت في بيان يوم السبت إن سعر سيارتها موديل واي سيرتفع بنحو 2000 يورو (2177 دولارا) في بعض الدول الأوروبية اعتبارا من 22 مارس آذار الجاري. وكانت قد أعلنت يوم الجمعة رفع سعر سيارتها موديل واي في الولايات المتحدة بمقدار 1000 دولار اعتبارا من الأول من أبريل نيسان.

وبعد الإعلانين قفز سهم تسلا إلى 174.72 دولار، أو ما يعادل نحو سبعة بالمئة، اليوم الاثنين، وهو أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية منذ ما يزيد على شهر بعد انخفاضه لمدة أسبوعين.

ويتجه السهم الآن نحو تحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر الأسبوع الماضي. وارتفع في أحدث تعاملات 6.3 بالمئة إلى 173.92 دولار.