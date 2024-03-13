"شاومي" الصينية تكشف النقاب عن أول سيارة كهربائية

كشفت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب عن أول سيارة كهربائية لها وأعلنت على الفور أنها تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم.

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة لي جون السيارة السيدان، التي يطلق عليها اسم (إس.يو7)، بأنها تحتوي على تقنية “محرك كهربائي فائق” له قدرة تسارع تفوق سيارات تسلا وبورشه الكهربائية.

لكن السيارة، التي يُرجح طرحها للبيع في غضون أشهر، تظهر لأول مرة في وقت تشهد فيه سوق السيارات الصينية، الأكبر في العالم، تخمة في المعروض وتباطؤ الطلب الذي أشعل حرب أسعار شرسة.

ولم يمنع هذا الرئيس التنفيذي للشركة من الإعلان عن طموحات كبيرة.

وقال خلال حفل الكشف عن السيارة “من خلال العمل الجاد على مدى السنوات الخمس عشرة إلى العشرين المقبلة، سنصبح أحد أكبر خمس شركات لصناعة السيارات في العالم، ونسعى جاهدين للارتقاء بصناعة السيارات الشاملة في الصين”.

وتأسست شاومي في عام 2010 وحققت نمواً سريعاً عبر استراتيجيتها القائمة على تسويق أجهزة متقدمة تكنولوجياً بأسعار معقولة عبر قنوات إلكترونية بالأساس وبشكل مباشر.