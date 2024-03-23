شركة OpenAI تدخل هوليود.. شراكات جديدة لدمج الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام

حدّدت شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI اجتماعات في لوس أنجلوس الأسبوع المقبل، مع استوديوهات هوليوود والمسئولين التنفيذيين في وسائل الإعلام ووكالات المواهب لتشكيل شراكات في صناعة الترفيه وتشجيع صانعي الأفلام على دمج مولد الفيديو الجديد المزود بالذكاء الاصطناعي في عملهم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة، إن الاجتماعات المقبلة هي مجرد أحدث جولة من التواصل من OpenAI في الأسابيع الأخيرة، في أواخر فبراير، حددت شركة OpenAI موعدًا لإجراء محادثات تمهيدية في هوليوود بقيادة الرئيس التنفيذي للعمليات براد لايتكاب.

وبالتعاون مع اثنين من زملائه، أظهر Lightcap قدرات Sora، وهي خدمة جديدة لم يتم طرحها بعد والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر واقعي يصل طولها إلى حوالي دقيقة واحدة بناءً على المطالبات النصية من المستخدمين، وبعد أيام، حضر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، حفلات في لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع لحفل توزيع جوائز الأوسكار.

وكشف صانع ChatGPT النقاب عن Sora في منتصف شهر فبراير بسلسلة من المقاطع عالية الدقة التي جذبت انتباه هوليوود ووادي السيليكون على الفور،و Sora ليس متاحًا للعامة بعد، لكن OpenAI منحت بالفعل إمكانية الوصول إلى عدد قليل من الممثلين والمخرجين ذوي الأسماء الكبيرة.

وقال متحدث باسم OpenAI: “تمتلك OpenAI إستراتيجية متعمدة للعمل بالتعاون مع الصناعة من خلال عملية نشر متكررة – نشر تقدم الذكاء الاصطناعي على مراحل – من أجل ضمان التنفيذ الآمن وإعطاء الناس فكرة عما يلوح في الأفق”، بالوضع الحالى، “نحن نتطلع إلى حوار مستمر مع الفنانين والمبدعين.”

الذكاء الاصطناعي موضوع مثير للخلاف في هوليوود. يعتمد العديد من صانعي الأفلام والاستوديوهات بالفعل على الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج، ويدركون الوعد الذي توفره مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

لكن ظهور خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية – التي يمكنها بسرعة نشر النصوص والصور والصوت، وبشكل متزايد، مقاطع الفيديو القصيرة استجابة لاستفسارات المستخدمين – أثار أيضًا مخاوف بشأن قلب سبل عيش الجميع، من الرسامين إلى الممثلين الصوتيين