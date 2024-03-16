شركة OpenAI تطرح نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي هذا العام

أعلنت شركة OpenAI أنها تخطط لإطلاق نموذج Sora الجديد للذكاء الاصطناعي العام الجاري.

وحول الموضوع قالت مديرة التكنولوجيا في الشركة ميرا موراتي:”تخطط OpenAI لإطلاق نموذج Sora لكافة المستخدمين العام الجاري، هذه الأمر قد يستغرق عدة أشهر لكنه سيحصل في وقت لاحق من هذا لعام”.

وأشارت موراتي إلى أن نموذج Sora للذكاء الاصطناعي يتوفر حاليا لعدد محدود من المبرمجين وصناع محتوى الفيديو من خلال دعوات خاصة تقدمها الشركة، ويتم اختباره ليكون أكثر أمانا وفائدة للمستخدمين قبل إطلاقه بشكل رسمي.

وتبعا لموراتي فإن Sora يمكنه الآن إنشاء مقاطع فيديو بناء على رغبة المستخدم، لكن هذه المقاطع لا تزال بدون أصوات حاليا، لذا سيتم تطوير هذه البرمجيات لتقديم مقاطع فيديو متكاملة.

وحول البيانات والصور التي تسخدمها OpenAI في تطوير Sora قالت موراتي:” يتم تطوير النموذج الجديد من خلال المحتوى الذي توفره منصة Shutterstock، والتي كانت شركتنا قد أبرمت معها اتفاقيات وحصلت منها على تراخيص سابقا.