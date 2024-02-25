شركة SpaceX تستعد لإطلاق 24 قمرا صناعيا من نوع Starlink

تخطط شركة SpaceX، اليوم الأحد 25 فبراير/شباط 2024، لإطلاق 24 قمرا صناعيا للإنترنت من نوع Starlink من فلوريدا، في المهمة الثامنة عشرة للشركة لعام 2024، ومن المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل الأقمار الصناعية من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا اليوم خلال نافذة مدتها أربع ساعات تفتح في الساعة 11:34 مساءً.

ووفقا لما ذكره موقع “space”، يمكنك مشاهدة الحدث مباشرة عبر حساب X الخاص بـSpaceX، ستبدأ التغطية قبل حوالي خمس دقائق من فتح النافذة.

ستعود المرحلة الأولى من الصاروخ Falcon 9 إلى الأرض بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

كما ستقوم بهبوط عمودي على متن سفينة SpaceX A Shortfall of Gravitas، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي.

سيكون هذا هو الإطلاق والهبوط الثالث عشر لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، وكانت ثماني رحلات من أصل 12 رحلة حتى الآن عبارة عن مهام ستارلينك.

وفي الوقت نفسه، ستستمر المرحلة العليا للصاروخ في شق طريقه نحو مدار أرضي منخفض، وفي النهاية سيتم نشر الأقمار الصناعية هناك بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

سيكون الإطلاق يوم الأحد هو الثامن عشر من العام لشركة SpaceX، وسيتبع ذلك الكثير خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث تهدف الشركة إلى إطلاق 144 مهمة مدارية في عام 2024.

وكانت آخر عمليتي إطلاق قامت بهما شركة SpaceX بمثابة مهمتين بارزتين، حيث أطلقت الشركة قمرًا صناعيًا للاتصالات إندونيسيًا يُدعى Merah Putih 2 في عملية الإطلاق رقم 300 الناجحة لصاروخ Falcon 9 حتى الآن.

وكان إطلاق ستارلينك هو الرحلة التاسعة عشرة لمعزز المرحلة الأولى لصاروخ فالكون 9، مما يعادل الرقم القياسي لإعادة استخدام صاروخ SpaceX.