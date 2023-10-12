عليكم بالذهب والبيتكوين.. نصيحة "مفاجئة" من الملياردير "بول تودور"!

اعتبر المستثمر والملياردير، بول تودور، بأن الوقت الحالي مليء بالتحديات وقد لا ترغب حقا في أن تكون مستثمرا في الأسهم الأمريكية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والوضع المالي المتردي لأمريكا.

وأضاف “تودور” في تصريحات لشبكة CNBC بأن الولايات المتحدة ربما تكون في أضعف موقف مالي لها منذ الحرب العالمية الثانية بالتأكيد، حيث يبلغ الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 122%.

وأشار إلى أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس جلبت البيئة الجيوسياسية الأكثر تهديدا وتحديا، وهذا قد يخلق بيئة سوقية كبيرة بعيدة عن المخاطرة، وأنه لا يستطيع أن يحب الأسهم، ولكنه يحب البيتكوين والذهب في هذا التوقيت!.

وتجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، شارك المستثمر الشهير، روبرت كيوساكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على X، نظرته الإيجابية الصعودية للمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، وكذلك التفاؤل حيال صعود عملة بيتكوين الرقمية Bitcoin.

ولقد غرد صاحب مؤلف كتاب “Rich Dad Poor Dad” الشهير بأن أن الذهب والفضة معادن ثمينة وتعتبر هدايا من الله، ومع ذلك، فإن الذهب أغلى بكثير من الفضة، ولذلك تبدو الفضة التي تُستخدم في الصناعات وتزداد ندرة، أفضل قيمة بالنسبة للاستثمار طويل الأجل، ويجب على الجميع اقتناء الفضة.