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فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة على شركة أبل بسبب انتهاكات

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2024 1:46 مساءً
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يعتزم الاتحاد الأوروبي على فرض غرامة على شركة أبل بسبب ما يصفه بالـ”انتهاكات”.

وكشفت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة على شركة أبل قد تصل إلى 500 مليون يورو (539 مليون دولار) بزعم انتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخدمات بث الموسيقى التي تقدمها.

ويشار إلى أنه لم يصدر بعد تعليق من “شركة أبل”

(الدولار = 0.9282 يورو)

وسبق أن اتهمت المفوضية الأوروبية شركة أبل للتكنولوجيا، بالتعسف في استغلال موقعها في سوق الدفع عبر الهواتف الذكية.

ونفت أبل في حينها التهمة الموجهة لها، وعبرت عن استعدادها للتواصل مع المفوضية.

    المصدر :
  • رويترز

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