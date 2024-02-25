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فيديو.. "شاومي 14" المزود بالذكاء الاصطناعي مع أربع كاميرات

منذ 25 دقيقة
شعار شركة شاومي

شعار شركة شاومي (رويترز)

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طرحت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات في الأسواق العالمية (الأحد 25-2-2024) هاتفها الذكي الجديد شاومي 14 المعزز بالذكاء الاصطناعي والمزود بتقنيات تصوير متطورة، إلى جانب منتجات أخرى يمكن ارتداؤها.

وقالت الشركة في بيان إن هاتفها الذكي شاومي 14 ألترا الجديد به أربع كاميرات، ويمثل توسعا في شراكة العملاق الصيني مع شركة لايكا الألمانية لصناعة الكاميرات.

أما الطراز الأبسط، شاومي 14، فيحتوي على ثلاث كاميرات.

وتدمج الهواتف الحديثة نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مختلفة مثل أداة تتيح تحويل الحديث إلى كلام مكتوب في حينه خلال المؤتمرات، أو تطبيق آخر يسمح للمستخدمين بوصف صورة للذكاء الاصطناعي لتحديد موقعها في معرض الصور بالهاتف.

وتطرح شركات التكنولوجيا والاتصالات منتجات وميزات جديدة قبل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة السنوي في برشلونة المقرر أن ينطلق غدا الاثنين على أمل أن تؤدي الضجة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز آفاق الأعمال. غير أن خبراء كثيرين يحذرون من أن يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف قانونية أو أخلاقية.

واحتلت شاومي العام الماضي المركز الثالث عالميا من حيث حصة سوق الهواتف الذكية، إذ استحوذت على 12.5 بالمئة ​​من الشحنات على مستوى العالم.

وحلت شركة أبل في المركز الأول بحصة بلغت 20.1 بالمئة تليها سامسونج بحصة سوقية 19.4 بالمئة، وفقا لأرقام شركة (آي.دي.سي).

كما كشفت الشركة اليوم الأحد عن منتجات جديدة يمكن ارتداؤها منها ساعات ذكية تقول شاومي إنها مناسبة للأنشطة الرياضية ومتابعة الحالة الصحية.

    المصدر :
  • رويترز

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