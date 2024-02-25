فيديو.. "شاومي 14" المزود بالذكاء الاصطناعي مع أربع كاميرات

طرحت شركة شاومي الصينية للإلكترونيات في الأسواق العالمية (الأحد 25-2-2024) هاتفها الذكي الجديد شاومي 14 المعزز بالذكاء الاصطناعي والمزود بتقنيات تصوير متطورة، إلى جانب منتجات أخرى يمكن ارتداؤها.
وقالت الشركة في بيان إن هاتفها الذكي شاومي 14 ألترا الجديد به أربع كاميرات، ويمثل توسعا في شراكة العملاق الصيني مع شركة لايكا الألمانية لصناعة الكاميرات.
أما الطراز الأبسط، شاومي 14، فيحتوي على ثلاث كاميرات.
Merakla beklenen Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı!
Nasıl buldunuz? 👇#MWC2024 pic.twitter.com/Eai7mhKlc3
— ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet) February 25, 2024
وتدمج الهواتف الحديثة نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مختلفة مثل أداة تتيح تحويل الحديث إلى كلام مكتوب في حينه خلال المؤتمرات، أو تطبيق آخر يسمح للمستخدمين بوصف صورة للذكاء الاصطناعي لتحديد موقعها في معرض الصور بالهاتف.
وتطرح شركات التكنولوجيا والاتصالات منتجات وميزات جديدة قبل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة السنوي في برشلونة المقرر أن ينطلق غدا الاثنين على أمل أن تؤدي الضجة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز آفاق الأعمال. غير أن خبراء كثيرين يحذرون من أن يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف قانونية أو أخلاقية.
#Xiaomi14Ultra's camera system stands as an ultimate achievement in mobile optics! #LensToLegend #XiaomiLaunch pic.twitter.com/d7rEGwQMNi
— Xiaomi (@Xiaomi) February 25, 2024
واحتلت شاومي العام الماضي المركز الثالث عالميا من حيث حصة سوق الهواتف الذكية، إذ استحوذت على 12.5 بالمئة من الشحنات على مستوى العالم.
وحلت شركة أبل في المركز الأول بحصة بلغت 20.1 بالمئة تليها سامسونج بحصة سوقية 19.4 بالمئة، وفقا لأرقام شركة (آي.دي.سي).
كما كشفت الشركة اليوم الأحد عن منتجات جديدة يمكن ارتداؤها منها ساعات ذكية تقول شاومي إنها مناسبة للأنشطة الرياضية ومتابعة الحالة الصحية.