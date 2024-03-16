فيديو.. شركة شاومي تُطلق هاتفها الذكي الجديد "Poco X6 Neo"

أطلقت العلامة التجارية “Poco” التابعة لشركة شاومي هاتفها الذكي الجديد “Poco X6 Neo” الذي يأتي بألوان متعددة منها الذهبي غير المستخدم سابقاً إلا في هاتف “Redmi Note 13R Pro”.

ويشترك الهاتفان في أكثر من مجرد اللون، إذ إن العتاد متطابق كلياً بين الهاتفين، كما أنه يتطابق مع الهاتف المخصص للصين “Redmi Note 13″، وهو هاتف مختلف عن الهاتف العالمي “Redmi Note 13” المسمى أيضًا “Redmi Note 13 5G”.

ويعد “Poco X6 Neo” النموذج الثالث في التشكيلة بعد “Poco X6 وPoco X6 Pro”. وبغض النظر عن التشكيلة المربكة، فإن أول هاتف “Neo” في عائلة “Poco” يأتي مزوداً بمجموعة شرائح (Dimensity 6080) التي تدعم تقنية 5G.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها إما 8 غيغابايت أو 12 غيغابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها إما 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت.

وزودت شاومي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزاً ومستوى سطوع قدره 1000 شمعة في المتر المربع مع زجاج الحماية (Corning Gorilla Glass 5).

وتحتوي الشاشة ثقباً في الجزء العلوي للكاميرا الأمامية البالغة دقتها مقدار 16 ميغابكسل، في حين يحتوي الجزء الخلفي كاميرا ثنائية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 108 ميغابكسل وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميغابكسل.

ويأتي هاتف شاومي الجديد بواجهة المستخدم MIUI 14 المعتمدة على نظام أندرويد 13 القديم، مع أن هاتف “Poco X6 Pro” يأتي مع واجهة المستخدم HyperOS المعتمدة على أندرويد 14. ويضمن تلقي تحديثين لنظام أندرويد وأربع سنوات من تصحيحات الأمان.

وتدعم البطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير الشحن بقوة قدرها 33 واط، ويوجد مكبر صوت واحد فقط في الجهة السفلية، ولا تعمل سماعة الأذن بصفتها مكبرا ثانيا للصوت.

وحصل الجهاز على تصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء، ويتميز بتصميم إطار مسطح، ويبلغ سمكه مقدار 7.69 مم ويزن مقدار 175 غرامًا.

ويستخدم الجهاز مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجهة الجانبية. كما يأتي مزوداً بمنفذ صوتي ومكبر IR، مع أنه يفتقر إلى فتحة بطاقة MicroSD.

ويتوفر “Poco X6 Neo” بثلاثة خيارات لونية، هي “Astral Black و Horizon Blue و Martian Orange”، ويبدأ السعر من 240 دولاراً لنسخة 8 غيغابايت + 128 غيغابايت، و 265 دولاراً لنسخة 12 غيغابايت + 256 غيغابايت.