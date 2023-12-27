تهدف SpaceX إلى إطلاق 100 صاروخ هذا العام، وهي زيادة كبيرة أخرى عما فعلته الشركة في عام 2022، وهذا يعني أنه سيتعين عليهم الإطلاق في المتوسط كل ثلاثة إلى أربعة أيام، وفقاً لموقع space explore.

كم عدد الصواريخ التي أطلقتها شركة SpaceX في عام 2023؟

حتى الآن، أطلقت شركة SpaceX 96 صاروخًا في عام 2023، منهم 90 صاروخًا من طراز Falcon 9، وأربعة صواريخ من طراز Falcon Heavies، وسفينتين من طراز Starship.

تم اختيار SpaceX للحصول على 40% من عقد المرحلة الثانية من إطلاق الفضاء للأمن القومي التابع لقوات الفضاء، وبدأت الشركة في إطلاق تلك المهام على Falcon Heavies في أواخر العام الماضي، ومن المقرر إجراء مهمة أخرى لـ NSSL في أبريل، مع ثلاثة صواريخ ثقيلة أخرى تم شراؤها تجاريًا على مدار العام من ViaSat وEchoStar وNASA.

يمكن لشركة SpaceX أن تحقق الرقم القياسي لمعظم الرحلات المأهولة حتى الآن، وفي عامي 2021 و2020، 2022, أطلقت شركة SpaceX ثلاث رحلات مأهولة على صاروخها Falcon 9 مع المركبة الفضائية Crew Dragon، اثنتان لناسا وواحدة تجارية، ومن المتوقع لشركة SpaceX أن تحطم هذا الرقم القياسي بأربع رحلات وربما حتى خمس أو ست رحلات مأهولة هذا العام.

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