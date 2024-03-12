لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.. الهند تخصص أكثر من مليار دولار

أفادت وسائل إعلام أن الهند ستخصص أكثر من مليار دولار لمشروع “IndiaAI” الذي يهدف إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مجلس الوزراء الهندي وافق على تخصيص نحو 1.24 مليار دولار لتطوير المشاريع المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي منها مشروع يهدف إلى تطوير حاسب عملاق مزود بـ 10 آلاف مسرّع، يمكن من خلاله معالجة لغات البرمجة الكبيرة (LLM) وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ومن جهته أشار وزير الاتصالات والإلكترونيات في الهند إلى “أن الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي ستفيد المواطنين الهنود، وستساهم في توسيع الاقتصاد الهندي”.

وفي إطار مشروع “IndiaAI” سيتم استحداث دورات تعليمية تركز على مواضيع الذكاء الاصطناعي، كما سيتم دعم الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال.

وسيتم تخصيص الأموال في إطار المشروع المذكور على مدار 5 سنوات، سيجري خلالها تطوير التطبيقات الحكومية وتطوير البنية التحتية للحوسبة في الهند.

وتعمل العديد من البلدان في السنوات الأخيرة على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها في المجالات الطبية والصناعية ومجالات تطوير الإلكترونيات وغيرها.