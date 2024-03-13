للارتقاء بنتائج البحث في غوغل.. إليك هذه الحيل والطرق

قدم الخبراء، مجموعة من النصائح لأولئك الذين يعتمدون على محرك البحث غوغل، للحصول على المعلومات أو تسهيل الأعمال، حيث يمكن الارتقاء بمستوى البحث للوصول إلى ما يريده المستخدم بسهولة، بعيدًا عن النتائج غير المرتبطة بموضوع البحث.

وفيما يلي بعض النصائح والحيل المفيدة التي يمكن استخدامها للعثور على الإجابات الصحيحة للأسئلة عبر محرك البحث غوغل، بفاعلية وكفاءة.

تحديد نوع المعلومات

ينبغي لتحسين نتائج البحث بواسطة غوغل، تحديد نوع المعلومات بدقة، فبعد إدخال استعلام البحث، يمكن استخدم الفلاتر، مثل: الصور، والفيديو، والأخبار، والتسوق، والكتب، والمالية.

تضييق نتائج البحث

يوصي الخبراء، بتضييق نتائج البحث بشكل أكبر بحسب تاريخ النشر، وذلك من خلال إدخال مصطلح البحث، والنقر على “أدوات”، ثم “أي وقت”، والاختيار من بين الأطر الزمنية المحددة مسبقًا أو تخصيص الإطارات الزمنية الخاصة بك لعرض النتائج من فترات زمنية محددة.

تصفية النتائج بحسب البلد

ينبغي تعزيز البحث من خلال تصفية النتائج بحسب البلد، ولإجراء بحث خاص ببلد معين، استخدم موقع موضوع البحث، بالإضافة إلى نطاق ذلك البلد.

ومثالاً على ذلك، إذا كان الموضوع هو البحث وصفات طعام سويدية ويريد المستخدم فقط وصفات من مواقع الويب في السويد، سيكون مصطلح البحث هو “Swedish recipes site:.se”، ومن خلال ذلك، سيكون نطاق البحث البلد المعني.

استبعاد الكلمات أو المواقع غير المرغوب فيها

للقيام بذلك، يجب إدخال إشارة (-) أمام الكلمة المراد حذفها، فعلى سبيل المثال، أدخل “topic -site” أو “topic -word” لحذف مواقع أو مصطلحات معينة من الظهور في نتائج البحث.

نتائج بحث ذات مطابقة تامة

وللحصول على نتائج بحث ذات مطابقة تامة، فإن ذلك يكون من خلال وضع عبارة البحث الخاصة بين علامتي اقتباس، وسيعرض غوغل حصريًا المطابقات التامة للعبارة بأكملها، مما يضمن ملاءمتها لاستعلامك.

معلومات حول الموقع

يمكن اكتشاف رؤى إضافية حول نتائج البحث من خلال النقر على علامة الثلاث نقاط العمودية بجانب كل قائمة، ومن خلال ذلك يمكن الوصول إلى معلومات حول الموقع أو تاريخ الصفحة ومعرفة غيرها من المعلومات.

البحث المتقدم

بقدم محرك غوغل ميزة “البحث المتقدم” لمزيد من خيارات التصفية، ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى “الإعدادات” في صفحة بحث غوغل، ثم حدد “بحث متقدم” من القائمة المنسدلة في الزاوية اليمنى السفلية. استخدم فلاتر البحث المختلفة لتحسين النتائج وفقًا لتفضيلاتك.

البحث داخل موقع محدد

بحال كان يريد المستخدم، من غوغل عرض نتائج من داخل موقع ويب معين، فما عليه سوى إضافة site: قبل السؤال الذي يتم البحث عنه، ويعد هذا مفيدًا أيضًا بحال كان المستخدم يريد البحث عن شيء ما داخل موقع ويب لا يحتوي على خيار بحث داخلي.

البحث عن صور بحجم معين

يمكن البحث عن صور بحجم معين، يمكن استخدام العلامة “imagesize” في استعلام البحث بالإضافة إلى العرض والارتفاع بالبكسل، فيما يجب أن يكون البعد بالبكسل فقط – على سبيل المثال، imagesize:500×500 وسيقوم بملء نتائج الصور لهذا الحجم.

البحث عن نوع ملف معين

إذا كان الباحث يريد الحصول على نتائج بحث تحتوي على نوع ملف معين مثل PDF، فما عليه سوى إضافة “filetype:pdf” إلى كلمات البحث.