للرد على أسئلة الحجاج بالحرم.. السعودية تعلن تسخير الذكاء الاصطناعي

بينما تستعد أراضي المملكة العربية السعودية لاستقبال ملايين الحجاج المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، تسعى رئاسة شؤون الحرمين لتوظيف التكنولوجيا وخصوصاً تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج وإرشادهم إلى طرق أداء مناسكهم.

حيث أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تسخير الذكاء الاصطناعي للرد والإجابة على السائلين داخل المسجد الحرام، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخدمة تأتي لتسهيل الفتوى والرد عليها من خلال “الروبوت التوجيهي”، الذي يعمل على شرح وتوجيه لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إضافة الترجمة الفورية للغات، والتواصل مع أصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين عن بعد.

ويذكر أن الروبوت التوجيهي يدعم إحدى عشرة لغة، تشمل العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والتركية، والملاوية، والأوردية، والصينية، والبنغالية، والهوساوية, كما يحتوي الروبوت على شاشة تعمل باللمس لتقديم عدد من الخدمات التي تهم قاصدي المسجد الحرام من توجيه وإرشاد.

ويحتوي الروبوت على أربع عجلات مزودة بنظام إيقاف ذكي تسمح بتحريكه بشكل سلس ومرن، مع نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة والوضوح في نقل الصورة، حيث تسمح بالتقاط تصوير محيطي للمكان، كما يعمل الروبوت على نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي.