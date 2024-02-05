الأثنين 24 رجب 1445 ﻫ - 5 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مايكروسوفت: نتعاون مع منصة سيمافور لمساعدة الصحفيين على استخدام الذكاء الاصطناعي

منذ 35 دقيقة
شركة مايكروسوفت

شركة مايكروسوفت

A A A
طباعة المقال

أفادت شركة مايكروسوفت، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، إنها تتعاون مع منصة سيمافور الإعلامية وغيرها من المؤسسات الإخبارية لمساعدة الصحفيين على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى.

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها إنها ستساعد المؤسسات على تحديد وتحسين الإجراءات والسياسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في جمع الأخبار وفي أنشطة أخرى بالقطاع.

وزادت سيمافور إنها ستطلق نشرة ​​للأخبار العاجلة تحمل اسم (سيجنالز) يمكن للصحفيين استخدامها بمساعدة أدوات من شركتي أوبن إيه.آي ومايكروسوفت لتزويد القراء بالتحليلات والرؤى حول القصص الإخبارية العاجلة.

كما أعلنت مايكروسوفت عن أنشطة تعاون مع مؤسسات إخبارية منها كلية كريج نيومارك لخريجي الصحافة بنيويورك، ورابطة أونلاين نيوز ومؤسسة جراوند تروث بروجكت وذلك لاستكشاف سبل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها وفي غرف الأخبار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

تتعرف على المطلوبين.. أول سيارة أمنية ذكية في السعودية
بتهمة الاحتيال.. شركة إنترنت صينية تطرد 120 عاملًا
تجربة صينية ناجحة.. شريحة عصبية منافسة لـ Neuralink

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
حاولت اغتيال نصر الله في بعلبك.. معلومات لم تعرفها من قبل عن وحدة "شلداغ" الإسرائيلية!
نظارة "فيجن برو" من آبل
عشاق آبل يصطفون بالطوابير في أمريكا لشراء "فيجن برو".. هل تعلم كم ثمنها!؟
مجلس الوزراء الإسرائيلي
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزراء إسرائيليين وقائد الشرطة.. صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل