مواصفات غير معتادة في هاتف موتورولا الجديد "Motorola Edge 40 Pro"

قدمت شركة موتورولا “Motorola” لمستخدميها هاتفاً مميزاً بمواصفات قوية غير معتادة في هواتف الشركة التابعة لشركة لينوفو.

الهاتف الذكي الجديد (موتورولا إيدج 40 برو) Motorola Edge 40 Pro، يأتي بشاشة من نوع (أولد) OLED تدعم ألوان (1بي) 1B وتقنية المجال الديناميكي العالي +HDR10 وتقنية الصورة (دولبي فيجين) Dolby Vision.

وقياس شاشة الهاتف المميز يبلغ 6.67 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة أبعاد قدرها 20:9 ومعدل تردد قدره 165 هرتز، وهي محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس) Gorilla Glass Victus من شركة (كورنينج) Corning.

وهناك طبقة حماية مماثلة على ظهر الهاتف، بالإضافة إلى إطار من الألمنيوم. ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، الذي يجعل الهاتف قادرًا على الصمود تحت الماء مدة 30 دقيقة لعمق 1.5 متر.

ويعمل الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8.6 ملم، ويزن 199 جرامًا، بالإصدار الخام من نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.

ويحتوي (موتورولا إيدج 40 برو) على معالج كوالكوم القوي (سنابدراجون 8 الجيل 2) Snapdragon 8 Gen 2 المصنوع بتقنية 4 نانومتر ويعمل بتردد قدره 3.2 جيجاهرتز، وهو يأتي مع معالج الرسومات (أدرينو 740) Adreno 740.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 5 إكس) LPDDR5X بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 4.0) UFS 4.0 بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

موتورولا تعلن عن Motorola Edge 40 Pro بمواصفات غير معتادة

ويتمتع (موتورولا إيدج 40 برو) بوجود كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، وتأتي الرئيسية مع فتحة عدسة f/1.8، ومثبت بصري للصورة OIS. وتُخصص الثانية للتصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، أما الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.6، وهي مخصصة لتصوير العمق، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 2x.

ويمتاز هاتف موتورولا الجديد بكاميرته الأمامية التي تأتي بدقة مرتفعة جدًا نسبيًا، إذ تبلغ دقتها 60 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويدعم (موتورولا إيدج 40 برو)، الذي يأتي مع مكبري صوت إستريو، تقنية (واي فاي 7) Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC. وهو يأتي مع منفذ من نوع (يو إس بي-سي 3.2) USB-C 3.2.

ويقع حساس بصمات الأصابع البصري تحت الشاشة. ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة قدرها 4,600 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي الفائق السرعة باستطاعة كبيرة قدرها 125 واط، والشحن اللاسلكي باستطاعة 15 واط، والشحن العكسي باستطاعة 5 واط. وبحسب الشركة، يمكن شحن الهاتف بنسبة 50 في المئة في 6 دقائق فقط، وبنسبة 100 في المئة في 23 دقيقة فقط.

وستبيع موتورولا هاتفها الجديد في أوروبا وأمريكا اللاتينية باللونين الأزرق أو الأسود، وذلك بسعر 900 يورو لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وسيتوفر في أوروبا «خلال الأيام المقبلة».