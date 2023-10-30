ميتا تطرح خططا لاستخدام فيسبوك وإنستغرام بدون إعلانات في أوروبا

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الاثنين أنها ستقدم للمستخدمين في أوروبا خطة اشتراك لاستخدام منصتي فيسبوك وإنستغرام دون إعلانات للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.

ستكلف خطط الاشتراك الشهرية مستخدمي الشبكة 9.99 يورو (10.58 دولار)، بينما سيتعين على مستخدمي نظامي أندوريد وآي.أو.إس دفع 12.99 يورو شهريا.

وتهدد لوائح الاتحاد الأوروبي بالحد من قدرة ميتا على تخصيص إعلانات للمستخدمين دون موافقتهم والإضرار بمصدر إيراداتها الرئيسي.

وقد يؤدي طرح الاختيار بين خطة مجانية مدعومة بالإعلانات واشتراك مدفوع بدون إعلانات إلى تفضيل المستخدمين للخطة الأولى مما يساعد ميتا على الامتثال للوائح دون التأثير على أعمالها من الإعلانات.

وغرّم مفوض حماية البيانات في أيرلندا شركة ميتا مبلغ 390 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام، وتم إبلاغها أنها لا تستطيع استخدام ما يسمى “العقد” كأساس قانوني لإرسال إعلانات للمستخدمين بناء على نشاطهم عبر الإنترنت.