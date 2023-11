ميزة جديدة وهامة للصور في هواتف غوغل Pixel 8.. إليكم طريقة الاستفادة منها

أطلقت شركة غوغل خدمة Best Take في تطبيق صور غوغل (Google Photos)، والتي تتيح للمستخدمين اختيار أفضل شكل لكل شخص في الصورة لتضمينه في الصورة النهائية عند التقاط صور جماعية متعددة في وقت واحد.

تعتمد Best Take في عملها على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتُعدّ مزية فريدة توضح مدى التطور الذي وصلت إليه التكنولوجيا، وعند استخدامها ستحصل على صورة جماعية نهائية ناتجة من تجميع عدة صور ولا يظهر فيها أي شخص بشكل غير جيد.

إليك المزيد من التفاصيل حول مزية Best Take وكيفية استخدامها في تطبيق صور غوغل في هواتف غوغل Pixel 8:

ما مزية Best Take الجديدة؟

تُعد Best Take من مزايا الذكاء الاصطناعي الحصرية لسلسلة هواتف غوغل Pixel 8 الجديدة، وهي متوفرة في تطبيق Google Photos، وتستخدم العديد من الصور المماثلة التي التقطها الهاتف، وتنشئ تلقائيًا صورة مُعدلة يظهر فيها الجميع بشكل جيد. والهدف منها تحسين الصور الجماعية بسهولة بإجراء تعديلات طفيفة في تعابير الوجه.

تستخدم Best Take خوارزمية لاكتشاف وجوه الأشخاص في الصور الجماعية التي التقطها الهاتف في إطار زمني قصير مدته 10 ثوانٍ، ثم تقترح عدّة خيارات تتضمن تغييرات في تعابير الوجه لجميع الأشخاص في الصورة.

يمكنك الاعتماد على مزية Best Take لاختيار تعبير الوجه المناسب ويمكنك أيضًا اختياره يدويًا من الخيارات المتاحة، وسيمنحك الاختيار اليدوي التحكم الكامل في نتيجة الصورة الجماعية النهائية.

كيفية استخدام مزية Best Take في تطبيق صور غوغل:

لاستخدام مزية Best Take في تطبيق صور غوغل في هواتف Pixel 8، اتبع الخطوات التالية:

التقط سلسلة من الصور الجماعية بتعابير وجه مختلفة باستخدام كاميرا هاتف Pixel 8 أو Pixel 8 Pro.

انتقل إلى تطبيق (Google Photos) واختر صورة جماعية تريد تعديلها.

اضغط على زر (تحرير) Edit في الجهة السفلية، ثم اختر (الأدوات) Tools.

انقر فوق خيار Best Take.

سيكتشف تطبيق صور غوغل جميع الوجوه في الصورة الجماعية وستظهر معاينة صغيرة للوجوه تحتها.

اضغط على وجه الشخص الذي تريد تغيير شكله في الصورة، وستظهر خيارات في الجهة السفلية لشكل وجه الشخص بتعابير مختلفة. اضغط على أحدها لتطبيقه في الصورة.

اضغط على (تم) Done لحفظ التغييرات.

هل مزية Best Take متاحة في هواتف Pixel القديمة؟

إن مزية Best Take المتوفرة في تطبيق (Google Photos) مُتاحة في الوقت الحالي في سلسلة هواتف Pixel 8 فقط، ولكن من المُحتمل أن تتوفر في هواتف Pixel القديمة في وقت لاحق.

هل ستتوفر مزية Best Take في هواتف أخرى غير Pixel؟

نظرًا إلى أن هذه المزية جزء من تطبيق صور غوغل، فقد تصل إلى الهواتف الأخرى غير Pixel عبر تحديثات التطبيق المستقبلية كما هو الحال مع مزية Magic Eraser التي كانت حصرية لسلسلة هواتف غوغل Pixel 6 عند إطلاقها، ثم أصبحت متاحة لجميع مُستخدمي تطبيق Google Photos المشتركين في خدمة Google One.