نصائح للتخلص من الإعلانات والنوافذ المنبثقة في ويندوز

عادة ما تؤدي الإعلانات إلى إزعاج العاملين على نظام ويندوز، ورغم أنه يمكنك تثبيت أداة تابعة لجهة خارجية لتعطيل هذه الإعلانات بنقرة واحدة، إلا أننا لا نوصي بذلك. فهذه الأدوات قد تبدو سريعة ومريحة، لكنها قد تؤثر على الخصوصية.

بدلا من ذلك، من الأفضل أن تفعل هذا بنفسك من خلال أدوات تبديل بسيطة ضمن قائمة إعدادات ويندوز:

إيقاف تشغيل الإعلانات

لإيقاف تشغيل الإعلانات والنوافذ المنبثقة في نظام التشغيل ويندوز10، انتقل إلى الإعدادات ومن بعدها التخصيص، وقم بإلغاء تحديد خيار إظهار الاقتراحات أحيانًا في قائمة “Start”.

أما في نظام التشغيل ويندوز11، فيُسمى هذا الإعداد عرض توصيات للنصائح والاختصارات والتطبيقات الجديدة والمزيد.

حظر النصائح والاقتراحات

للأسف، ليست شاشة القفل أفضل بكثير، فإذا قمت بتعيين شاشة القفل لعرض صورة ما، فسوف تقوم مايكروسوفت بملء الشاشة بالنص.

وفي بعض الأحيان، تكون هذه حقائق ممتعة حول الموقع الموجود في الصورة، وفي أحيان أخرى قد تكون نصائح لاستخدام جهازك، مثل التبديل إلى “إدج”. ولإزالة هذه الاقتراحات ورؤية صورة فقط، توجه إلى الإعدادات ثم التخصيص وانتقل إلى “شاشة القفل” وقم بتبديل الخلفية من “Windows Spotlight” إلى صورة، ثم قم بإيقاف تشغيل الحصول على حقائق ونصائح ممتعة والمزيد من ويندوز وكورتانا على شاشة القفل لديك.

إبعاد الإعلانات من الإخطارات

في بعض الأحيان، قد ترى النوافذ المنبثقة التي تحاول إقناعك بالتبديل إلى “إدج” أو الانضمام إلى “Microsoft Rewards”. تخلص منها في نظام التشغيل ويندوز10 بالانتقال إلى “الإعدادات” ومن ثم “النظام”، وبعدها انتقل إلى “الإشعارات والإجراءات” وأوقف تشغيل تحديد الحصول على النصائح والحيل والاقتراحات أثناء استخدام ويندوز.

ويمكنك أيضًا إلغاء تحديد “إظهار تجربة الترحيب في ويندوز”، والتي تعرض تلك الجولات المزعجة، بالإضافة إلى اقتراح طرق يمكنك من خلالها إنهاء إعداد جهازك.

في نظام التشغيل ويندوز11، افتح “الإعدادات” ومن ثم “النظام” وبعد ذلك “الإشعارات”، ثم قم بالتمرير لأسفل وافتح “الإعدادات الإضافية” وقم بتعطيل عرض تجربة الترحيب في ويندوز، وكذلك عطل “اقترح طرقًا لتحقيق أقصى استفادة من ويندوز”، و”احصل على النصائح والاقتراحات”.

تعطيل الإعلانات الخارجية

من المهم الإشارة إلى أن بعض الإعلانات التي تظهر لك كإشعارات قد لا تكون من مايكروسوفت على الإطلاق. بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون برنامجا مثبتا بواسطة الشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. ولوقف هذه الإعلانات، افتح “الإعدادات” ومن ثم “النظام” وبعدها “الإشعارات”، وانتقل للأسفل إلى “قائمة التطبيقات”، وإذا كانت هناك تطبيقات لم تقم أنت بتنزيلها فاحذفها.

تعطيل المحتوى المقترح في تطبيق الإعدادات

بدأت مايكروسوفت أيضًا باستخدام تطبيق الإعدادات كلوحة إعلانية لاقتراح تطبيقاتها الخاصة لتستخدمها. فإذا كنت لا تريد رؤية هذه الأشياء، انتقل إلى “الإعدادات” ومن بعدها اختر “الخصوصية” ومن ثم “عام”، وقم بتعطيل خيار إظهار المحتوى المقترح لك في خيار تطبيق الإعدادات.

إعلانات مستكشف الملفات

من الواضح أنه لا يوجد شيء محصن من الإعلانات؛ لأنه حتى “File Explorer” مليء بالإعلانات التي تروج لمنتجات مايكروسوفت في إطار جهودها لحثك على الاشتراك في “OneDrive” و”Office 365″. وتقدم الشركة الآن هذه الخدمات أثناء محاولتك حتى تصفح محرك الأقراص الثابتة لديك، ولكن يمكنك التخلص منها.

ففي “File Explorer”، انقر فوق “عرض” و”خيارات” و”تغيير خيارات المجلد والبحث” في نظام التشغيل ويندوز10، أو افتح قائمة النقاط الثلاث وانقر فوق “خيار” في نظام التشغيل ويندوز 11 . من هناك، انقر فوق علامة “عرض في النافذة التي تظهر” وقم بالتمرير للأسفل لتصل إلى “عرض إشعارات المزامنة” وقم بإلغاء تحديد هذا المربع. من المفترض أن يمنع هذا ظهور الإعلانات في “File Explorer” مرة أخرى.

إيقاف تشغيل الإعلانات المستهدفة

يمنحك ويندوز ميزة إعلانية لتتبع اهتماماتك وتقديم إعلانات أكثر صلة بك داخل التطبيقات. وأثناء قيامك بإيقاف تشغيل جميع الإعلانات المضمنة في ويندوز، قد ترغب أيضًا في إيقاف تشغيل هذا الإعداد أيضًا.

ففي نظام التشغيل ويندوز10، توجه إلى “الإعدادات” ومن بعدها “الخصوصية” وبعد ذلك “عام” وقم بإيقاف تشغيل “السماح للتطبيقات باستخدام معرف الإعلانات”.

أما في نظام التشغيل ويندوز11، فيُطلق عليه اسم “السماح للتطبيقات بعرض إعلانات مخصصة باستخدام معرف الإعلان الخاص”. وإذا قمت بإيقاف كل هذه الإعدادات، من المفترض أن تتخلص من الإعلانات والنوافذ المزعجة المنبثقة.