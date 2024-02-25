نصيحة من ملياردير أمريكي.. 8 عملات رقمية ستحلق بشكل كبير قريباً!

تعيش أسواق العملات الرقيمة أجواء إيجابية ملحوظة زادت من الثقة لدى المستثمرين، مما أدى لصعود شبه جماعي خلال جلسات التداول في الأيام الماضية.

الملياردير الشهير والمؤسس المشارك لـ BitMEX والمدير التنفيذي للاستثمار في Maelstrom، آرثر هايز، كشف عن 8 عملات رقمية ناشئة يعتقد بأنها ستشهد ارتفاعا كبيرا مع اقتراب موسم صعود العملات الرقمية.

وأوضح الملياردير آرثر هايز بأن هذه العملات الرقمية التي قد ترتفع تتضمن dYdX وGMX وFlare وPendle وKrav وElixir وEthena وAxelar.

وفي آخر منشور له في Substack، قال الملياردير الشهير والمؤسس المشارك لـ BitMEX بأن شركة مالستروم Maelstrom للعملات الرقمية استثمرت بشكل استراتيجي في هذه العملات البديلة وتثق بها كمكونات رئيسية لمحفظة العملات المشفرة الخاصة بها، مشيرا إلى أنه وفريق العمل في شركة Maelstrom يدعمون هذه الأحجار الكريمة الجديدة ذات القيمة المنخفضة لأن رواياتها لها صدى قوي في السوق.

في سياق متصل، أوضح تقرير نشره “Pitch Book”، فإن الاستثمارات في سوق العملات المشفرة قد شهدت زيادة بعد عام صعب شهد العديد من الفضائح والانهيارات، وذلك نتيجة لتحول بيتكوين إلى سوق صاعدة.

أوضح التقرير وجود احتمالات قوية للتفاؤل بشأن سوق الكريبتو مستقبلاً، إذ أظهرت أحدث الأبحاث التكنولوجية الناشئة من “Pitch Book” أن قيمة استثمارات شركات رأس المال المخاطر في مشاريع الكريبتو الناشئة ارتفعت بنسبة 2.5٪، لتصل إجماليها إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023، بعد تراجع سابق.