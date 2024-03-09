هل "إنستغرام" تفوّق على "تيك توك"؟

تفوّقت شركة “انستغرام” على “تيك توك” في تنزيل التطبيقات الجديدة السنة الماضية، حيث ارتفع إجمالي عدد الداونلودز على “إنستغرام” بنسبة 20% ووصل إلى 768 مليوناً مقارنةً بالعام الفائت، وفق شركة معلومات السوق Sensor Tower، الأمر الذي يجعله التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم.

ووفقاً لما ذكر في موقع techtimes، فإن منصة “تيك توك” شهدت زيادة طفيفة في عدد مرات تحميل التطبيق والتي وصلت لـ4% فقط، بإجمالي 733 مليون عملية تنزيل خلال عام 2023، ويرجح الخبراء أن سبب تفوق إنستغرام يعود لتعزيزه لخاصية الـReels بالشكل الذي يتيح للمستخدمين تجربة أفضل، ولعل الربع الأخير من عام 2023 خير شاهد على تراجع منصة تيك توك، حيث انخفض عدد المستخدمين بمقدار 12 مليون مستخدم نشط شهريا، وعلى النقيض زاد عدد مستخدمي منصة إنستجرام بمقدار 13 مليون مستخدم خلال نفس الفترة.

ورغم الإحصائيات التي تؤكد تفوق “إنستغرام”، إلا أن بعض التقارير أكدت أن مستخدمي منصة “تيك توك” يقضون حوالي 95 دقيقة لمشاهدة المحتوى المعتمد على خوارزمية المنصة، فيما يقضي المستخدمون على إنستجرام حوالي 62 دقيقة فقط.

هناك بعض المخاوف المتعلقة أيضا بمنصة “تيك توك” بشأن توجهها المكثف للإعلانات نحو التجارة الإلكترونية، بجانب إمكانية تلقي البريد الإلكتروني العشوائي.