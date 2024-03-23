هل ينجح رئيس Activision السابق في تحقيق طموحاته وشراء تيك توك ؟

يبدو أن Bobby Kotick، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Activision Blizzard الذي استقال في نهاية العام الماضي، مهتم بشراء TikTok حيث يهدد مشروع قانون جديد في الولايات المتحدة بحظر التطبيق أو فرض بيعه، وذلك وفقا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وذكر كوتيك فكرة الشراكة في عملية الشراء هذه، للرئيس التنفيذي لشركة OpenAi سام ألتمان وآخرين جالسين معه في مؤتمر عشاء الأسبوع الماضي، وطرحها مع الرئيس التنفيذي لشركة ByteDance “تشانغ يي مين”، وتشير وول ستريت جورنال إلى أنه إذا تم بيع TikTok، فمن المرجح أن تصل قيمته إلى مئات المليارات من الدولارات.

وقاد Kotick Activision لأكثر من 30 عامًا لكنه لم يتركها بشكل جيد ، وواجهت الشركة عدة دعاوى قضائية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك دعوى قامت بتسويتها مع إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا بشأن التمييز المزعوم في الأجور في ديسمبر.

و في عام 2021، نظم موظفو Activision Blizzard إضرابًا وطالبوا كوتيك بالاستقالة، لكن ذلك لم يحدث، و بقي Kotick في النهاية في منصب رئيس Activision Blizzard حتى الانتهاء من الاستحواذ على Microsoft في عام 2023.

ويأتي اهتمام Kotick المزعوم بـ TikTok في لحظة مضطربة للمنصة التي تحظى بشعبية كبيرة بعد أن قدم المشرعون “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية” الأسبوع الماضي، والذي قال الرئيس بايدن إنه سيوقعه، وإذا تم إقراره بموجب مشروع القانون الذي سيُطرح على مجلس النواب يوم الأربعاء للتصويت، سيتعين على الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، ومقرها الصين، بيع التطبيق في غضون ستة أشهر ، وإلا فسيتم حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وتحاول TikTok حث الملايين من مستخدميها في الولايات المتحدة على الاحتشاد خلفها في أعقاب الزخم المفاجئ لمشروع القانون، وأرسلت إشعارات دفع الأسبوع الماضي تطلب من المستخدمين الاتصال بممثليهم خاصة بعد تصويت مجلس النواب، حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليه بعد موافقة لجنة الطاقة والتجارة في تصويت بالإجماع الأسبوع الماضي، وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

في حين أن مخاوف المشرعين بشأن TikTok تتمحور حول مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات وارتباطها بالصين، وتشير وول ستريت جورنال إلى أن إشراك Altman في عملية الشراء يمكن أن يفتح التطبيق أمام إمكانية استخدامه من قبل OpenAI لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهو ما لا يعني تمامًا يبدو مثاليًا للمستخدمين أيضًا.