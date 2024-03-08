يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لما أطلقت عليه (يوم قيامة الإنترنت) أو (الانهيار الكبير للإنترنت) الذي يتوقعون حدوثه بحلول 2025 بسبب عاصفة شمسية عنيفة ستضرب الأرض السنة القادمة.

وبحسب ناسا فإن الملاحة وأنظمة الاتصالات وأنظمة تحديد المواقع GPS والأقمار الاصطناعية كلها ستتعطل وقد يكون مصحوباً بانقطاع كبير للكهرباء ليصبح عدد كبير من البشر في ظلام دامس معزولين عن محيطهم بلا تواصل.

وتعد العواصف الشمسية سمة من سمات نظامنا الشمسي مثل أي شيء آخر، على الرغم من أنها تنطوي على قدر كبير من المخاطر، يمكن أن تكون إيجابية نوعاً، مع صور تظهر عروضًا رائعة للسفن المنارة الشفقية.

ويمكن أيضًا أن تكون مدمرة وتسبب فوضى لا توصف هنا على الأرض.

مؤخراً، نجح مسبار باركر الشمسي (PSP) التابع لوكالة الفضاء في السفر عبر الرياح الشمسية في الفضاء لفهم هذه الظاهرة بشكل أفضل، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين اكتشافه.

ولطالما حذر العلماء من العواقب السلبية المحتملة لمثل هذه العواصف، ولعل أكبر تلك التحذيرات ما أُطلق عليه اسم “نهاية العالم على الإنترنت”.

ولكن ما هو بالضبط نهاية العالم على الإنترنت؟

ببساطة، عندما تحدث عاصفة شمسية، فإن المجالات المغناطيسية تمزق الغلاف الجوي للأرض وترسل تيارًا متدفقًا عبر البنية التحتية التي صنعها الإنسان.

يمكن للدفقات، المعروفة باسم القذف الكتلي الإكليلي (CMEs)، أن تنتقل بسرعة تصل إلى 11,000,000 كيلومتر في الساعة، تطلقها الشمس نحو الأرض حوالي 20 مرة في الأسبوع، اعتمادًا على مكان تواجدها في دورة نشاطها التي تبلغ 11 عامًا.

في عام 2012 تم التحذير من حادث وشيك، والحدث الوحيد قبل ذلك حدث في عام 1859، قبل وقت طويل من اعتماد البشر على الكهرباء.

إذا ضربت كتلة من الانبعاث الإكليلي الأرض اليوم على نطاق مماثل كما حدث في ذلك الوقت، فإن الأجهزة الإلكترونية الموجودة في الأقمار الصناعية التي تدور حولها سوف تتعرض لأضرار بالغة، مما سيؤدي إلى تعطيل أنظمة الملاحة والاتصالات، والأهم من ذلك، مزامنة وقت نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي يعتمد على الإنترنت في العمل.

وستكون التداعيات خطيرة. وبدون الكهرباء والإنترنت، سيتوقف المجتمع عن العمل.

ولا توجد طريقة للتنبؤ بالمدة التي قد يستمر فيها انقطاع التيار الكهربائي، لكن الخبراء يقولون إنه يمكن أن يستمر لعدة أشهر.

إن التأثير الاقتصادي لخسارة يوم واحد فقط بسبب عاصفة شمسية أمر مذهل، ففي الولايات المتحدة، ستبلغ قيمة الخسائر أكثر من 11 مليار دولار وفقا لموقع NetBlocks الذي يراقب الإنترنت.

وقد عثرت مهمة PSP الناجحة التابعة لناسا على عدد كبير من المعلومات الجديدة حول التوقعات الشمسية للشمس والتي يمكن أن تساعد على الأقل إلى حد ما في المساعدة على درء أي إمكانات مدمرة.

وحددت ظاهرة تعرف باسم “تدفقات التحبيب الفائق” داخل الثقوب الإكليلية، حيث تظهر المجالات المغناطيسية ويعتقد أنها نقطة الصفر للرياح الشمسية عالية السرعة، وعادة ما توجد في قطبي الشمس خلال فترات الهدوء.