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1.825 تريليون دولار.. شركة "إنفيديا" تتجاوز "ألفابت" وتحتل المركز الثالث في أمريكا

منذ 5 دقائق
شعار شركة (إنفيديا) NVIDIA

شعار شركة (إنفيديا) NVIDIA - (رويترز)

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تجاوزت شركة إنفيديا أمس الأربعاء شركة ألفابت المالكة لغوغل لتحتل المركز الثالث في قائمة أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد تجاوز إنفيديا شركة أمازون أيضا وفي وقت يترقب فيه المستثمرون التقرير الفصلي المقبل للشركة المهيمنة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقرا لها 2.46 بالمئة ليصل بقيمتها السوقية إلى 1.825 تريليون دولار، بينما صعد سهم ألفابت 0.55 بالمئة لتبلغ قيمة الشركة 1.821 تريليون دولار.

وإنفيديا من كبار المستفيدين من سباق شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، وجاءت أحدث زيادة في سعر سهمها بعد يوم من جلسة تداول انتهت بتخطي قيمتها السوقية القيمة السوقية لأمازون لأول مرة منذ عقدين.

وبلغت قيمة أمازون السوقية 1.776 تريليون دولار بعدما تقدم سهمها 1.39 بالمئة أمس الأربعاء.

ويصدر تقرير إنفيديا الفصلي الأربعاء المقبل ويترقبه الكثير من المستثمرين في وول ستريت.

    المصدر :
  • رويترز

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