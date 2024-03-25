4 أشياء متوقع طرحها في جهاز iPad Air المقبل.. تعرف عليها

تخطط شركة أبل لطرح جهاز iPad Air نموذج بشاشة كبيرة لأول مرة هذا العام، بالإضافة إلى تشكيلة iPad Pro الجديدة، جديد في الطريق هذا العام، في الواقع، قد يكون هذا أكبر تحديث لمجموعة iPad Air على الإطلاق، وفقاً لموقع 9to5mac.

قامت شركة Apple بإصلاح جهاز iPad Air في عام 2020 لمنحه شاشة مقاس 10.9 بوصة وتصميمًا مسطح الحواف مشابهًا لجهاز iPad Pro، هذا العام، تخطط شركة Apple للاحتفاظ بنفس لغة التصميم، ولكن أيضًا توسيع التصميم إلى عامل شكل جديد.

وفقًا لتقارير متعددة، بما في ذلك Bloomberg، ستقدم شركة Apple طراز iPad Air جديدًا مقاس 12.9 بوصة هذا العام، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها جهاز iPad Air بحجمين للعرض، وهو يمثل نفس التشعب مثل تشكيلة iPad Pro، سيستخدم جهاز iPad Air مقاس 12.9 بوصة نفس تقنية شاشة LCD المستخدمة في الطراز مقاس 10.9 بوصة.

وفقًا للمخططات المسربة من سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple، ستحتوي طرازات iPad Air الجديدة على نتوء كاميرا مُعاد تصميمه، حاليًا، يتميز جهاز iPad Air بفتحة كاميرا دائرية واحدة في الخلف.

من المفترض أن يتميز نتوء الكاميرا الجديد بتصميم موجه عموديًا، يذكرنا بتصميمات كاميرا iPhone منذ بضع سنوات مضت، مثل iPhone X، ويتم وضع كل من الكاميرا والفلاش في نفس نتوء الكاميرا، مما يزيد من حجم النتوء ، في الوقت الحالي، لا يحتوي جهاز iPad Air على فلاش الكاميرا.

حتى الآن، لا توجد معلومات حول سبب تخطيط شركة Apple لإجراء هذا التغيير بخلاف إضافة فلاش الكاميرا، قد يعني ذلك أن شركة Apple لديها ميزات كاميرا جديدة أخرى تتطلب التصميم الجديد.

بينما يشاع أن شركة آبل تخطط للوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة بتصميم من الألومنيوم يشبه تصميم الكمبيوتر المحمول لجهاز iPad Pro، فإن جهاز iPad Air سيفتقد هذا التغيير.

كما أفاد مارك جورمان من بلومبرج، ستكون لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة حصرية لمجموعة iPad Pro، وستعمل تشكيلة iPad Air – بما في ذلك الطرازين 10.9 بوصة و12.9 بوصة – مع لوحة المفاتيح Magic Keyboard الحالية، وهذه هي في الأساس طريقة Apple لمنح المستخدمين سببًا آخر لاختيار جهاز iPad Pro الأكثر تكلفة.

يقال إن جهاز iPad Air الجديد سيحتوي على تغيير في التصميم طال انتظاره، ومن المتوقع أن تقوم شركة Apple بإعادة وضع كاميرا FaceTime الأمامية من الإطار العلوي إلى الجانب الأفقي لأول مرة، يتوافق هذا مع تغيير التصميم الذي أجرته Apple على iPad 10 في عام 2022.

وهذا يعني أنه عند تثبيت جهاز iPad Air في الوضع الأفقي – أو استخدامه مع Magic Keyboard – تتم محاذاة الكاميرا الأمامية بشكل صحيح في الجزء العلوي من الجهاز.