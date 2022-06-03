أبرز المتلازمات النفسية المرتبطة بالمدن

إلى جانِب متلازمة ستوكهولم، المتمثّلة في تعاطفِ الضّحية مع الجاني، وبلورة مشاعر إيجابية عوضًا عن الخوف والرّعب. إليكمُ أبرز المتلازمات الأخرى المرتبطة بالمدن وفق دراسة لBig Think.

والبدايةُ من متلازمة باريس، التي أُبلغ عنها عام 2014، وتصيب سنويا نحو اثني عشرَ سائحا يابانيا. تتمثّل أعراضها في القلق والأوهام. وتصل إلى حدّ التخيل بأنّهم الملك لويس الرّابع عشر “ملك الشمس”.

إلى متلازمة فلورنسا، التي تتمثّل أعراضها في زيادة معدلات ضربات القلب والإغماء والهلوسة، للانبهار في إرثِ المدينة الثقافي والحضاري.

أمّا متلازمة فينيسيا، فتتمثّل في حالات الانتحار المرتفعة بين السّياح الألمان، جرّاء التّأثر في الرواية الألمانية “الموت في البندقية”.

متلازمة ليما، تتمثلُّ في العلاقات العاطفيّة الإيجابيّة التي يُطورّها الخاطفون مع الرّهائن. حتّى سمحوا لمعظمهم في الهروب عام 1996.

متلازمةُ لندن، نقيضُ متلازمتيْ ستوكهولم وليما، إذ إنّها تنمّي المشاعر السلبية بين الخاطفين والرّهائن.

إلى متلازمة بروكلين، المتمثّلة في التّنافس الحاد بين الرّجال المجندين.

وفي ختام هذه الجولة، نصلُ إلى متلازمةِ ديترويت، التي تُعدّ شكلا من أشكال التّمييز بين العمّال على أساس العمر. إذ يُستبدلون في سنٍّ معيّنة بمن هم أصغر. وجاء اسمها من مدينة ديترويت الشهيرة بصناعةِ السيارات، والتي تُستبدل فيها الطرازات الحديثة بالقديمة على نحوٍ مستمرّ.