أرقام هواتفكم لن تبقى على ما هي عليه!

اصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط قراراً يقضي بنقل المشتركين تدريجياً من السنترالات القديمة الى شبكة IMS ما يؤدي الى الغاء الرقم صفر من اول كل رقم واستبداله برقم اثنين في حال الاتصال عبر خطوط الهواتف الارضية الثابتة، على سبيل المثال كما قال مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان اذا اردنا الاتصال بالرقم 111111-01 علينا استبدال الصفر باثنين ليصبح على الشكل التالي 111111-21 .

يأتي هذا القرار حسبما افاد حواط بهدف الاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات والانتقال الى تقنيات التحول الرقمي وتقنية التشغيل الثلاثي الصوت والفيديو والبيانات في جميع المناطق اللبنانية وخصوصاً المناطق التي لا تتوفر فيها الشبكات النحاسية، كما وانه يمكن للمواطنين خارج تغطية الشبكة النحاسية والذين سيتم ربطهم بشبكة الالياف الضوئية الاستفادة من هذه الخدمات العالية الجودة من دون الحاجة الى المقسمات الهاتفية القديمة او الشبكات النحاسية المرتبطة بها.