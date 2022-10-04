أزمة الخبز هل عادت من جديد ؟

تفاقمت أزمة الخبز في لبنان في الأشهر الماضية وبلغت مرحلة غير مسبوقة، خاصة مع توقف عدد كبير من الأفران عن العمل، وارتفاع أسعار الخبز في السوق السوداء.

اليوم عادت أزمة الخبز لدى الأفران، حيث نشهد طوابير متنقلة أمام الأفران في المناطق اللبنانية كافة بحيث عمدت بعض الأفران إلى التقنين في بيع ربطة الخبز. في المقابل تسمح بعض الافران للمواطن بان يشتريَ ربطتين او ربما اكثر.

يبدو ان هناك عوامل كثيرة، تجعل المواطن اللبناني يقلق من جديد من اجل تأمين ربطة الخبز. هذه المشكلة تعود إلى تقليص كمية الطحين المخصَّصة للأفران من قبل اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الاقتصاد، وقد حُسم من الكمية نحو 10 إلى 15 في المئة، ما يعادل نحو 3 إلى 4 آلاف طن في الشهر من الطحين، ما سيؤدي إلى أزمة لا محال.

اذا إبتداءً من هذا الاسبوع، ستشهد الطوابير اختفاء تدريجياً، فلا داعي للهلع والتهافت الى الافران، فلا أزمة خبزٍ أقله في الفترة القصيرة القادمة.