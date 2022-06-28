أزمة اللاجئين تتفاقم... هل من حلّ لها؟

أبشع ما في الحروب , هو أن يضطر المواطن الى التخلي عن وطنه والهروب الى بلد أكثر أمانًا .

أزمة اللاجئين هي من أكثر الازمات انتشارًا في العالم وأخطرها

في هذا التقرير سنعرض لكم , البلدان الأكثر تصديرًا للاجئين

6,7 مليون لاجئ صدّرتهم سوريا بعد حرب دامت لنحو عشر سنوات , وتوزع هؤلاء على معظم بلدان العالم العربية والاجنبية

أما أوكرانيا والتي شهدت غزوًا روسيًا في 24 شباط والذي لا يزال مستمرًا حتى اليوم أي بعد مرور 4 أشهر فقط , فتقترب من تصدر القائمة بعدما لامس عدد اللاجئين الهاربين من الحرب ال6,5 مليون لاجئ ,

ومع اشتداد المعارك شرقًا من المتُوقع أن تزداد أعداد اللاجئين خلال أسابيع.

دولة فلسطين تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد تصدير اللاجئين والذي بلغ 5,7 مليون , وذلك بعدما شهدت حروب عدة من قبل العدو الاسرائيلي عليها وآخرها حرب عام 2021.

4 ملايين مهاجر صدّرتهم فنزويلا منذ بدء أخطر أزمة إقتصادية شهدها البلد في تاريخ عام 2010 , ترافقت مع تضخّم جامح وارتفاع الجوع والمرض والجريمة والوفيات وهجرة هائلة من البلاد.

وأخيرًا أفغانستان , بلد الحروب المتواصلة , صدّر 2,6 مليون لاجئ , وكان أوجها مع انسحاب الجيش الامريكي العام الماضي لتتسلم بعده حركة طالبان المتطرفة زمام الامور في الدولة , ومن منّا لا يتذكر مشهد الهروب الجماعي الذي شهده مطار كابل؟

حتى متى سيبقى الكثيرون مشتّتين وبعيدين عن مسقط رأسهم وتراب أرضهم؟







