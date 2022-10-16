أسعار إطارات السيارت… بتوجِّع ‏

على أبواب الشتاء، يقوم الناس بأعمال الصيانة الأساسية للسيارات وأهمّها تبديل إطاراتها. لكن في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة، تخضع الإطارات كسائر السلع إلى سعر صرف السوق السوداء.

لم يرتفع سعر الإطار بالدولار، إنّما بالليرة اللبنانية التي أصبحت على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتتراوح الأسعار بحسب نوع السيارات.

وفي مثل هذا الوقت من العام، وعلى أبواب الشتاء، يغيّر الناس إطارات سياراتهم، لكن في ظل هذا الوضع الصعب الذي يمرّون فيه، يفضّلون تأمين لقمة عيشهم بدلاً من تغيير الإطارات، هكذا نظن، لأن الملفت في هذا الموسم ان الإقبال جيد بعد عامين او ثلاثة على تأجيل موضوع تغيير الاطارات، والتعكيز اذا صحّ التعبير على سياراتهم مهما كانت أحوالها.

صيانة السيارة بشكلٍ عام أصبحت مكلفة كثيراً على المواطن، وعدم إجرائها سلبيّ جداً عليه وعلى السلامة المرورية، ومع ذلك نجد الكثير من المواطنين غير مكترثين بهذا التفصيل، ولن يعتبروه وكأنّه خطر، فالخطر بالنسبة إليهم هو عدم تأمين الغِذاء والدواء لعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة.