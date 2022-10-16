الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار إطارات السيارت… بتوجِّع ‏

منذ 47 دقيقة
A A A
طباعة المقال

على أبواب الشتاء، يقوم الناس بأعمال الصيانة الأساسية للسيارات وأهمّها تبديل إطاراتها. لكن في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة، تخضع الإطارات كسائر السلع إلى سعر صرف السوق السوداء.
لم يرتفع سعر الإطار بالدولار، إنّما بالليرة اللبنانية التي أصبحت على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتتراوح الأسعار بحسب نوع السيارات.

وفي مثل هذا الوقت من العام، وعلى أبواب الشتاء، يغيّر الناس إطارات سياراتهم، لكن في ظل هذا الوضع الصعب الذي يمرّون فيه، يفضّلون تأمين لقمة عيشهم بدلاً من تغيير الإطارات، هكذا نظن، لأن الملفت في هذا الموسم ان الإقبال جيد بعد عامين او ثلاثة على تأجيل موضوع تغيير الاطارات، والتعكيز اذا صحّ التعبير على سياراتهم مهما كانت أحوالها.

صيانة السيارة بشكلٍ عام أصبحت مكلفة كثيراً على المواطن، وعدم إجرائها سلبيّ جداً عليه وعلى السلامة المرورية، ومع ذلك نجد الكثير من المواطنين غير مكترثين بهذا التفصيل، ولن يعتبروه وكأنّه خطر، فالخطر بالنسبة إليهم هو عدم تأمين الغِذاء والدواء لعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة.

    المزيد من فيديو

    4:56
    "الكاسيت"... ذكرى لا تُنسى
    3:54
    ماذا سيربح لبنان اقتصادياً مع إنجاز ملف الترسيم؟
    3:52
    في طرابلس، حلقت للذكوريّة "على الناشف"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مجموعة من عناصر ميليشيا حزب الله في سوريا
    حزب الله خذل روسيا.. سيدفع الثمن باهظاً في سوريا
    رئيس الجمهورية ميشال عون
    تغيير في برنامج مغادرة عون لقصر بعبدا
    شيرين عبد الوهاب
    إصابة شيرين عبد الوهاب بشكل خطير... إليكم التفاصيل