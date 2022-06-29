أسعار الاتصالات ستكوي جيوب اللبنانيين!

كابوس جديد اضيف الى هموم اللبنانيين، فبدءاً من اواخر الاسبوع الجاري، ستشهدُ كلفة الاتصالات وباقات الانترنت ارتفاعاً يبلغُ حوالي أربعة أضعاف وسبعة أضعاف على التوالي، لتصبحَ كلفةُ الإنترنت خارجَ القدرةِ الشرائية لمعظم المواطنين.

ورأى القرم أن تغييرَ أسعارِ باقاتِ الإنترنت باتت حاجة ملحة لاستمرار تزويد اللبنانيين بهذه الخدمة.

ورغمَ انّ رفع كُلفة الاتصالات أمرٌ لا بدّ منه لتأمين استمرارية القطاع، إلّا انّ طرح بطاقات مسبقة الدفع جديدة لذوي الدخل المحدود بقيمة 4,5 دولارات أي بحوالي 112 الف ليرة، لا تلبّي طموحات ومتطلبات شريحة كبيرة من اللبنانيين.

وتساءل التغريني قائلا: هل تم تصحيح الحد الأدنى للأجور ولو موقتا ليستطيع المواطن أن يدفع هذه الزيادات المنتظرة؟ وهل تمّ الأخذ بعين الاعتبار أنّ معظم أعمال اللبنانيين اليوم عصبها الإنترنت؟