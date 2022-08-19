أسعار الكتب والقرطاسية جنونية

يستعد أهالي الطلاب في مثل هذا الوقت من كل عام لاستقبال السنة الدراسية الجديدة وشراء الكتب والقرطاسية، والتحضيرات حتى الساعة خجولة، نتيجة تسارع الأزمة الاقتصادية والارتفاع السريع لسعر الصرف.

ويتسبب ارتفاع قيمة الأقساط المدرسية السنوية، وعدم القدرة على تحمل أعباء أسعار الكتب والقرطاسية بمعاناة لدى الأهالي تضاف إلى عذاباتهم اليومية.

فالأسعار باتت جنونية خصوصا بالنسبة للأهل الذين يعملون في القطاع العام، او الذين مازالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.

اما بالنسبة للذين يقبضون الفريش دولار، فالأمر مختلف.

أهالي طلاب مدارس البعثات الفرنسية، وتلك التي تستورد الكتب من فرنسا، بدأوا بإنشاء بازار للكتب. ففي الكثير من المدارس أنشأ الأهل مجموعات على واتساب لتبادل الكتب فيما بينهم.

وأمام ارتفاع أسعار الكتب المستوردة التي تستخدم في مدارس البعثات وتلك التي تعتمد المناهج الفرنسية مثلاً، بدأ الأهالي يلجأون إلى زمن الاستعارة وتبادل الكتب المستعملة.

أما بخصوص القرطاسية فجميع الأهالي سيعانون من كلفة الأسعار، ويستبدلون ما اعتادوا على شرائه من ماركات معينة بالقرطاسية المستوردة من الصين وتركيا.

في النهاية، يبدو الاستياء واضحاً على الأهالي. بالنسبة الى الكثيرين منهم تأمين التعليم أهم من المأكل والمشرب، فهو الضمان لمستقبل اولادهم في بلد يدفعهم الى مغادرته من اجل العيش بكرامة.