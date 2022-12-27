أطفال لبنان محرومون الغذاء!

مقطوع مقطوع وأيضاً مقطوع… هذه هي الحال عند السؤال عن حليب الأطفال في لبنان! و كأنّ سياسيي هذا البلد وازمته “حالفين يمين ما يرحموا حدا”…

فحتى أطفال لبنان باتوا بلا غذائهم…

الحليب مقطوع من الأسواق… والسبب ان الشركات المستوردة للحليب اصبحت تحدد حصة معينة لكل صيدلية وهي قد لا تكفي شخصين او ثلاثة… بالإضافة لمؤشر سعر صرف الدولار الذي تصدره وزارة الصحة وتلزم شركات الأدوية والصيدليات بالبيع على أساسه.

إلى ذلك، عمدت الكثير من العائلات الى التفتيش عن بدائل، فلا تكاد تخلو مواقع التواصل من عبارات يطالب فيها الأهالي بتوفير الحليب لأطفالهم… وقد دفع هذا الأمر العائلات المعنية إلى استبدال الحليب المخصّص للرضع بأنواعٍ أخرى موجودة في المحالّ التجارية قد تكون غير مناسبة او صحية لأطفالهم!

هي أزمة لا ترحم لا صغير ولا كبير.. أما سياسيو هذا البلد فلا يهمهم غير الكراسي والمناصب!