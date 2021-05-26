أعياد ميلاد الأطفال من دون “قوالب كيك”.. أسعارها خياليّة

لا تكتمل فرحة الأطفال في عيد ميلادهم إلا بوجود قالب الكيك والحلوى، ومع فورة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني لم تسلم الحلويات من ارتفاع أسعارها، فاضطرت الأمهات للجوء إلى الكيك المنزلي لتوفير الكلفة العالية الثمن.

” سعر قالب الحلوى ارتفع من ٧٥ الف ليرة إلى ٣٠٠ ألف ليرة” بحسب ما قاله صاحب معمل لصنع الحلوى لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة شارحاً أن “سعر لوح الفلين الذي يوضع عليه قالب الحلوى ١٠ دولارات أي ١٣٠ الف ليرة، سعر ٥ كيلو من عجينة السكر ٢٠ دولار، علبة الكريمة ارتفعت من ٩ الاف الى ٤٥ الف ليرة”، لافتاً إلى أن “لا احد سيشتري قالب الحلوى العادي لـ ٨ اشخاص بـ١٤٠ الف ليرة، ما يضطرنا الى بيعه بـ٥٠ الف ليرة اي خفض ربحنا الى حدوده الدنيا”.

وقال آخر “تضاعفت الأسعار، لكن ان حسبنا ان سعر قالب الحلوى في السابق ٣٠ الف ليرة اي ٢٠ دولار، فإن اليوم سعره ٩٠ الف ليرة أي نحو ٨ دولارات”، اما اصحاب المحلات بعضهم اقفل وبعضهم يجد صعوبة في الاستمرار بهذا الوضع، ولفت إلى انه “لا شك ان هناك صعوبة في الاستمرارية، في بداية ازمة الدولار كان اللبنانيون في حالة من صدمة الاسعار، بعدها تأقلموا مع الوضع”.

هذا بالنسبة إلى قالب الحلوى، اما بالنسبة للهدايا فحدث ولا حرج، وبالرغم من كل ذلك سيبقى اللبناني يحتفل بالمناسبات بفرح، متأملاً أن يتركه الزعماء يعيش بكرامة وسلام وان لا ينتظر يومياً بالطوابير ليؤمن قوته اليومي.