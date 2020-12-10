أكثر من 80 بالمئة من زيت السيارات في لبنان مغشوش.. ولا رقابة

اكثر من 80 بالمئة من زيت السيارات الموجود في السوق اللبناني هو زيت مغشوش قد يؤدي بسيارتك الى الهلاك، وبحسب ما قاله مدير شركة لبيع الزيوت، شيلان الدندشي لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران “الرقم مخيف، 80 بالمئة من الزيوت مغشوشة، يتم تصنيعها في لبنان ودبي، وتأثيرها على محرك السيارة كبير جداً”.

“الزيت المعلّب او المكرر يفصل خلال فترة زمنية قصيرة ويصعد منه الكربون” كما قال المهندس الميكانيكي ابراهيم الاسعد ما يؤدي الى “مواد مضرة بالمحرك شبيهة بالسيليكون تغلق فتحات الزيوت اضافة الى انعدام حماية قشور المولد “، في حين نصح شيلان المواطنين التوجه الى الشركة الرئيسية لتبديل زيت السيارة وعدم قصد السوق كون نسب الغش مرتفعة، ومن ناحية الاسعار قال “الزيت المغشوش يتراوح سعره بين 2 الى 3 دولار صالح للسير 1000 كلم، اما الزيت الاصلي فيباع بين 9 الى 10 دولار صالح للسير اكثر من 10 الاف كلم”، مؤكدا انه “لا يوجد رقابة من قبل الجهات المسؤولة”.

اذاً زيت السيارات المزور يغزو السوق بلا حسيب او رقيب كغيره من الاف السلع، والثمن كالعادة يدفعه المواطن الفقير.