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ألف سيارة فولكس فاجن في شوارع مكسيكو

منذ 35 دقيقة
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حوالي 1000 سيارة من نوع فولكس فاجن بيتلز انتشرت شوارع مكسيكو سيتي يوم لإظهار حب المكسيكيين للسيارة الكلاسيكية.
النسخة السنوية الثالثة عشرة من موكب بيتل ، التي نظمتها نوادي مشجعين مختلفة في العاصمة المكسيكية ، تخلّد الاحتفال بهذه السيارة الشعبية. ظهرت “الحشرة” أو “الفوتشو” ، كما أطلق عليها، للمرة الأولى عام 1938. وبفضل تصميمها المميز وسعرها المتدنّي ، أصبحت السيارة قصة نجاح على مدى العقود اللاحقة ، وكانت واحدة من أكثر الموديلات مبيعًا على الإطلاق. لكن كانت مبيعات بيتل باهتة في السنوات الأخيرة. فأعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية في عام 2018 أن هذا النوع سينقرض.

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