ألف سيارة فولكس فاجن في شوارع مكسيكو

حوالي 1000 سيارة من نوع فولكس فاجن بيتلز انتشرت شوارع مكسيكو سيتي يوم لإظهار حب المكسيكيين للسيارة الكلاسيكية.

النسخة السنوية الثالثة عشرة من موكب بيتل ، التي نظمتها نوادي مشجعين مختلفة في العاصمة المكسيكية ، تخلّد الاحتفال بهذه السيارة الشعبية. ظهرت “الحشرة” أو “الفوتشو” ، كما أطلق عليها، للمرة الأولى عام 1938. وبفضل تصميمها المميز وسعرها المتدنّي ، أصبحت السيارة قصة نجاح على مدى العقود اللاحقة ، وكانت واحدة من أكثر الموديلات مبيعًا على الإطلاق. لكن كانت مبيعات بيتل باهتة في السنوات الأخيرة. فأعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية في عام 2018 أن هذا النوع سينقرض.







