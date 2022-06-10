أهم الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال

نستعرض لكم في هذا التقرير أهم المجالس الوزارية الحكومات التي تشكلت منذ عهد الإستقلال عام 1943 وحتى اليوم

77 حكومة بتسميات مختلفة نستهلّها مع حكومة الرئيس رياض الصلح والتي حملت تسمية “حكومة الاستقلال”

أما في العام 1976 فقد ترأس سليم الحص الحكومة وأطلق عليها اسم “حكومة إعادة الاعمار” وذلك بعد عام على اندلاع الحرب الاهلية اللبنانية.

وحينها شهدت البلاد على سليلة حكومات منها انتقالية وأخرى تحت الوصاية السورية

وبعد انتهاء الحرب عام ١٩٩٠ كُلِّف الرئيس عمر كرامي تشكيل حكومة استمرت سنة و20 يومًا

وخلفه بعدها رشيد كرامي الذي تولى رئاسة الحكومة في أيار 1992 واستمرت 18 يومًا فقط

ليترأس بعدها الشهيد رفيق الحريري حكومة جديدة وأطلق عليها تسمية “حكومة الآمال الجديدة .

وفي العام 1998 تولى الرئيس سليم الحص مجلس وزراء استمرّ في العمل لمدة عامين.

ليعود الشهيد الحريري ويتولّى حكومة لثلاث سنوات و363 يومًا

ورأس عمر كرمي حكومة جديدة عام 2004 لكنها سقطت عام 2005 عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

و ترأس نجيب ميقاتي مجلس الوزراء بعدها وكانت مهمته الرئيسة اجراء الانتخابات النيابية

وبعدها شهد لبنان ولادة خمس حكومات الى حين اندلاع ثورة 17 تشرين عام 2019 فأسقط الشعب حكومة سعد الحريري بعد 271 يوماً على تشكيلها

ليتم بعدها تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة استقالت عقب انفجار مرفأ بيروت في العام 2020

وتم بعدها تكليف السفير مصطفى أديب الذي لم يلقَ توافقًا من معظم الاحزاب لتوكل المهمّة بعدها الى سعد الحريري لكنّه لم يتمكّن من تأليف حكومة فاعتذر لاحقًا عن تشكيلها

أخيراً نصل الى حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت عام 2021 وأصبحت حالياً حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية

أما اليوم فتتجه الأنظار الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة خلال الفترة المتبقيّة من العهد. على أمل أن تتشكّل سريعاً وتضع حجر أساس الإصلاحات في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.