أوكرانيا في الإتحاد الأوروبي؟

قال دبلوماسيون إن المفوضية الأوروبية ستوصي بأن يعتبر الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا دولتين مرشحتين للانضمام للتكتل، مع مطالبة جورجيا باستيفاء شروط معينة قبل منحها الوضع نفسه.

وفي حين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا والدنمرك، لا تدعم ترشيح المزيد من الدول لعضويته، فقد حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا.

وسيكون وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، الذي تسعى إليه أوكرانيا منذ 2014 عندما أطاحت الاحتجاجات في كييف برئيس مؤيد لروسيا، علامة فارقة في طريقها للتحول من جمهورية سوفيتية سابقة إلى اقتصاد متقدم في أكبر تكتل تجاري في العالم.







