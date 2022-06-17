الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا في الإتحاد الأوروبي؟

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

قال دبلوماسيون إن المفوضية الأوروبية ستوصي بأن يعتبر الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا دولتين مرشحتين للانضمام للتكتل، مع مطالبة جورجيا باستيفاء شروط معينة قبل منحها الوضع نفسه.
وفي حين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا والدنمرك، لا تدعم ترشيح المزيد من الدول لعضويته، فقد حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا.
وسيكون وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، الذي تسعى إليه أوكرانيا منذ 2014 عندما أطاحت الاحتجاجات في كييف برئيس مؤيد لروسيا، علامة فارقة في طريقها للتحول من جمهورية سوفيتية سابقة إلى اقتصاد متقدم في أكبر تكتل تجاري في العالم.

    المزيد من فيديو

    ابراهيم نجار 5:28
    ابراهيم نجار: اهمية قرار غرفة الاستئناف أنه ثبّت العقوبة القصوى على مرعي وعنيسي
    ١٥ طعنا امام المجلس الدستوري 3:16
    ١٥ طعنا امام المجلس الدستوري... فهل تسقط نيابات البعض؟
    المؤبد 5 مرات لكل من عنيسي ومرعي 2:14
    المؤبد 5 مرات لكل من عنيسي ومرعي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين